/உள்ளூர் செய்திகள்/ஈரோடு/பவானிசாகர் நீர்மட்டம் 75 அடியை கடந்தது
ADDED : நவ 06, 2026 05:21 AM
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புன்செய்புளியம்பட்டி:பவானிசாகர்
அணை நீர்ப்பிடிப்பு பகுதிகளான நீலகிரி மலைப்பகுதியில் கனமழை
பெய்வதால், அணைக்கு தண்ணீர் வரும் பவானி ஆறு மற்றும் மாயாற்றில்
நீர்வரத்து அதிகரித்துள்ளது.
இதனால் அணை நீர்மட்டம், 10 நாட்களில்,
10 அடி உயர்ந்தது. நீர்மட்டம் நேற்று, 75 அடியை கடந்தது. நேற்று
நீர்வரத்து, 2,783 கன அடியாக இருந்தது. நீர்மட்டம், 75.22 அடி, நீர்
இருப்பு, 13.2 டி.எம்.சி.,யாக இருந்தது. பாசன பகுதிகளில் மழை பெய்து
வருவதால் அணையில் இருந்து நீர் வெளியேற்றம் முற்றிலும்
நிறுத்தப்பட்டுள்ளது.