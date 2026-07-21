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பழனி கோவில் தேவஸ்தான அலுவலர் வீட்டில் திருட்டு

பழனி கோவில் தேவஸ்தான அலுவலர் வீட்டில் திருட்டு

ADDED : ஜூலை 21, 2026 04:31 AM

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ADDED : ஜூலை 21, 2026 04:31 AM

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தாராபுரம்; தாராபுரத்தில் வசிக்கும், பழனி பாலதண்டாயுத-பாணி சுவாமி கோவில் தேவஸ்தான அலுவலர் வீட்டில், 24 பவுன் நகை திருட்டு போனது, பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

திருப்பூர் மாவட்டம் தாராபுரத்தை அடுத்த மெட்ரோ சிட்டியை சேர்ந்தவர் சரவணன், 53; பழனி பாலதண்டாயுதபாணி கோயில் தேவஸ்-தானத்தில் கண்காணிப்பாளராக பணிபுரிகிறார். இவரது மனைவி கலைச்செல்வி, 45; இருவரும் நேற்று முன்தினம் மாலை, திண்டுக்கல் மாவட்டம் கள்ளிமந்தயத்தில் உள்ள உறவினர் வீட்டுக்கு சென்றனர்.

நேற்று காலை வீடு திறந்து கிடப்பதாக, அக்கம்-பக்கத்தினர் சரவணனுக்கு, மொபைல்போனில் தகவல் அளித்தனர். இதனால் அதிர்ச்சி அடைந்த தம்பதியர் வீடு திரும்பினர். அவர்கள் வந்து பார்த்தபோது, வீட்டின் கதவு உடைக்கப்பட்டு, பீரோவில் இருந்த தங்க நகை, வளையல் உள்பட, 24 பவுன் நகை, 15 ஆயிரம் ரூபாய் திருட்டு போனது தெரிய வந்தது. இதுகுறித்த புகாரின்படி, தாராபுரம் குற்றப்பிரிவு போலீசார் வழக்குப்ப-திந்து, களவாணிகளை தேடி வருகின்றனர்.

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