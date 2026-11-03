-மரங்களை வெட்டி குளம் அமைக்க ஈங்கூர் கிராமசபையில் கடும் எதிர்ப்பு
-மரங்களை வெட்டி குளம் அமைக்க ஈங்கூர் கிராமசபையில் கடும் எதிர்ப்பு
ADDED : நவ 02, 2026 06:09 AM
சென்னிமலை:சென்னிமலை
யூனியன் ஈங்கூர் பஞ்சாயத்தில் கிராமசபை கூட்டம் நேற்று நடந்தது.
இதில் மரங்களை வெட்டி குளம் அமைக்கும் திட்டத்திற்கு மக்கள் எதிர்ப்பு
தெரிவித்து மனு கொடுத்தனர்.
மனு விபரம்:
ஈங்கூர் கிராமம் சர்வே எண்
352/1-ல், நுாற்றாண்டு பழமையான இடைக்கருப்பராயன் கோவில் உள்ளது.
கோவிலை ஒட்டிய பகுதியில் அடர்ந்த மரங்கள் உள்ளன. இந்த மரங்களால்
சிப்காட் தொழிற்சாலைகளின் காற்று மற்றும் சுற்றுச்சூழல் மாசு கட்டுப்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.
இந்நிலையில்
அரசு பதிவேட்டில் 'குளம்' என்று குறிப்பிடப்படாத இந்த இடத்தில்,
மரங்களை முழுமையாக வெட்டிவிட்டு கிராவல் மண் எடுத்து குளம் மற்றும்
பூங்கா அமைக்க சில அமைப்புகளும், சிப்காட் தொழிற்சாலைகளும் முயற்சி
செய்து வருகின்றன. மரங்களை அகற்றி ஆழப்படுத்தினால் இப்பகுதி
கழிவுநீர் குட்டையாக, குப்பை கிடங்காக மாறும் அபாயம் உள்ளது. இந்த
திட்டத்துக்கு மாவட்ட நிர்வாகம் அனுமதி அளிக்க கூடாது. இவ்வாறு
மனுவில் தெரிவித்துள்ளனர்.