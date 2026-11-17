நாளை கார்த்திகை மாதம் பிறப்பு ஐயப்ப பக்தர்களுக்கான பொருட்கள் குவிப்பு
நாளை கார்த்திகை மாதம் பிறப்பு ஐயப்ப பக்தர்களுக்கான பொருட்கள் குவிப்பு
ADDED : நவ 16, 2026 06:36 AM
ஈரோடு:கார்த்திகை
மாதம் நாளை பிறப்பதால், ஐயப்ப பக்தர்கள் பயன்படுத்தும் மாலை, வேட்டி,
துண்டு, துணிப்பை உள்ளிட்ட பொருட்கள், ஈரோட்டில் பல இடங்களில்,
விற்பனைக்கு குவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஈரோடு ஈஸ்வரன் கோவில் வீதி
மொத்த விற்பனை கடைகளில் மாலைகள், வேட்டி, துண்டு, இருமுடி பை, ஜோல்னா
பை விற்பனைக்கு வைக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுபற்றி மொத்த
வியாபாரிகள் கூறியதாவது: ஐயப்ப பக்தர்கள் அணியும் வேட்டி, துண்டு,
மாலைகள் விற்பனைக்கு வந்துள்ளது. குறிப்பாக துளசி மாலை, சந்தன மாலை,
ருத்ராட்ச மாலை, கருப்பு, நீலம், காவி நிற வேட்டி, துண்டு, இருமுடி பை,
ஜோல்னா பையை, சில்லறை விற்பனைக்காக வியாபாரிகளும், பக்தர்களும்
வாங்கி செல்கின்றனர். மாலை, 60 - 130 ரூபாய், வேட்டி, துண்டு, 150 - 600
ரூபாய், இருமுடி பை, ஜோல்னா பை, 100 - 400 ரூபாய் வரை விற்பனை
செய்யப்படுகிறது.
இவ்வாறு கூறினர்.