மார்க்கெட்டில் தொடரும் சுங்க வசூல் பிரச்னை வியாபாரிகள் - ஒப்பந்ததாரர்கள் வாக்குவாதம்
மார்க்கெட்டில் தொடரும் சுங்க வசூல் பிரச்னை வியாபாரிகள் - ஒப்பந்ததாரர்கள் வாக்குவாதம்
ADDED : செப் 30, 2026 05:29 AM
ஈரோடு; ஈரோடு நேதாஜி தினசரி காய்கறி மார்கெட்டில், சுங்க கட்டணம் வசூலிப்பது தொடர்பாக, வியா-பாரிகள் மற்றும் ஒப்பந்ததாரர்கள் இடையே நேற்று நள்ளிரவு வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது. போலீசார் நடத்திய பேச்சுவார்த்தையை தொடர்ந்து இருதரப்பினரும் கலைந்து சென்-றனர்.
இதுகுறித்து தமிழ்நாடு வணிகர் சங்க பேர-மைப்பின் மாவட்ட செயலர் சண்முகவேல் கூறி-யதாவது: நேதாஜி தினசரி காய்கறி மார்க்கெட், வ.உ.சி., பூங்கா அருகில் தற்காலிகமாக செயல்-பட்டு வருகிறது. நாங்கள் மார்கெட் வெளியே நிரந்தர கடைகளாக அமைக்க, 2,000, 3,000 சதுரடி-யுள்ள கடைகளை வாடகைக்கு எடுத்துள்ளோம். இதற்கு முறையாக உரிமம், தொழில் வரி, குப்பை வரி அனைத்தும் முறையாக செலுத்தி வருகிறோம். மார்க்கெட்டில் சுங்க வசூலுக்கான ஏலம் எடுத்த ஒப்பந்ததாரர், வெளியே உள்ள கடைக்காரர்களி-டமும் மூட்டைக்கு பத்து ரூபாய் செலுத்துமாறு மிரட்டுகிறார். இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து நீதி-மன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்துள்ளோம். இந்நி-லையில் அடியாட்களுடன் எங்கள் கடைகளுக்கு வந்த வண்டிகளை நிறுத்தி மிரட்டுகின்றனர். இரண்டு மாதத்துக்கு முன் இதேபோல் நடந்தது அப்போது போலீசார் அறிவுரை வழங்கி அனுப்-பினர்.
விதிகளில் உள்ள இதர பகுதி என்ற சொல்லை மட்டும் பயன்படுத்தி, 2,000க்கும் மேற்பட்ட கடை-களில் வசூலித்து வருகின்றனர். நிரந்தர கடைக-ளுக்கு வாங்க கூடாது என்பதை கேட்பதில்லை. இரண்டு கோடி ரூபாய்க்கு ஏலம் எடுத்துவிட்டு இருபது கோடி ரூபாய் வசூலித்து வருகின்றனர். இப்பிரச்னைக்கு உரிய தீர்வு காணாவிட்டால், தொடர் கடையடைப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட திட்டமிட்டுள்ளோம். இவ்வாறு கூறினார்.