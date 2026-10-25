ஆக்கிரமிப்பை அகற்றி அபராதமும் விதிப்பு மாநகராட்சியை கண்டித்து வியாபாரிகள் மறியல்
ஆக்கிரமிப்பை அகற்றி அபராதமும் விதிப்பு மாநகராட்சியை கண்டித்து வியாபாரிகள் மறியல்
ADDED : அக் 24, 2026 06:17 AM
ஈரோடு:ஈரோட்டில்
பன்னீர்செல்வம் பார்க்கில் இருந்து மணிக்கூண்டு வரையிலான சாலையோர
ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றும் பணியில் மாநகராட்சி அதிகாரிகள் நேற்று
ஈடுபட்டனர்.
போக்குவரத்துக்கு இடையூறாக, கால்வாயை
ஆக்கிரமித்து போட்ட கடைகள் மற்றும் பேனர், தட்டிகளை இடித்தும்,
எடுத்தும் அகற்றினர். ஆக்கிரமித்த சில கடைக்காரர்களுக்கு உடனடி
அபராதமும் விதிக்கப்பட்டது. இதனால் கோபமடைந்த சாலையோர ஜவுளி
வியாபாரிகள், சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர். அதிகாரிகள், போலீசார்
நடத்திய பேச்சுவார்த்தையை தொடர்ந்து போராட்டத்தை கைவிட்டனர்.
இதுகுறித்து ஜவுளி வியாபாரிகள் கூறியதாவது: தீபாவளி பண்டிகை
நெருங்கி வரும் நிலையில் பல லட்சம் ரூபாய் முதலீடு செய்து ஜவுளி ரகங்கள்
வாங்கி வந்து விற்பனைக்கு தயாராகி வருகிறோம். இந்த சமயத்தில்
அதிகாரிகள் கடைகளை அகற்றி வருகின்றனர். வணிக வளாக வியாபாரிகள்,
கடைக்கு வெளியே ஆக்கிரமிப்பு செய்துள்ளனர். இதை மாநகராட்சி கண்டு
கொள்வதில்லை. அனைத்து ஜவுளி வியாபாரிகளும் பண்டிகை காலங்களை
எதிர்ப்பார்த்தே வியாபாரம் செய்து வருகிறோம். இதுபோன்ற சமயங்களில்
வியாபாரிகளை நசுக்க கூடாது. இவ்வாறு கூறினர். போராட்டத்தால் சிறிது
நேரம் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது.