அக்மார்க், இ-நாம் குறித்து வேளாண் அலுவலர்களுக்கு பயிற்சி
அக்மார்க், இ-நாம் குறித்து வேளாண் அலுவலர்களுக்கு பயிற்சி
ADDED : ஜூலை 30, 2026 01:28 AM
ஈரோடு: மத்திய அரசின் சந்தைப்படுத்துதல் மற்றும் ஆய்வு இயக்குன-ரகம், தமிழக வேளாண் விற்பனை மற்றும் வணிக துறை சார்பில் தகவல் பதிவு பணியாளர்கள், சந்தை ஆய்வாளர்களுக்கு, 'அக்மார்க் நெட் 2.0, இ-நாம்' குறித்த உணர்வூட்டல் பயிற்சி, மாநில அக்மார்க் ஆய்வக வேளாண்மை
அலுவலர்களுக்கான புத்துாட்ட பயிற்சி, பெருந்துறை ஒழுங்கு-முறை விற்பனை கூடத்தில் நடந்தது.
ஈரோடு மாவட்ட வேளாண் துணை இயக்குனர் (வேளாண் வணிகம்) மாரிமுத்து தலைமை வகித்து பேசுகையில்,''அரசு நிர்-ணயித்த தரம், விதிகளின்படி பரிசோதனை செய்து, அக்மார்க் தரச்-சான்றிதழ் வழங்கப்படுகிறது. வணிகர்கள், பொதுமக்கள் மத்-தியில் அக்மார்க் தரச்சான்று பெற்ற பொருட்கள் மீதான நம்பிக்கை உயர்ந்து வருகிறது. பெரிய நிறுவனங்கள் கூட, அச்சான்று பெற்ற பொருட்களை வாங்க ஆர்வம் காட்டுகின்றன. விவசாயிகள், வணிகத்துக்கு செயல்படுவோரின் பொருட்களின் தரத்தை வெளிப்படுத்த வாய்ப்பாகிறது,'' என்றார்.ஆய்வு இயக்குனரக அலுவலர்கள் கோவிந்தரெட்டி, அனில்-குமார், மகேஷ்குமார், மண்டல அக்மார்க் ஆய்வுக வேதியியலா-ளர்கள் ஜோதி, இந்திரா போன்றோர் பயிற்சி வழங்கினர். அக்மார்க், இ-நாம் ஆகியவற்றின் தர நிர்ணயம், நடைமுறைகள், இணைய வழி சேவைகள், தரக்கட்டுப்பாடு, ஆய்வக செயல்மு-றைகள், தொழில் நுட்பம் குறித்து பயிற்சி தரப்பட்டது.
ஈரோடு, திருப்பூர் மாவட்ட அக்மார்க் ஆய்வக வேளாண் அலுவ-லர்கள், உழவர் சந்தை வேளாண் அலுவலர்கள், ஒழுங்குமுறை விற்பனை கூட சந்தை ஆய்வாளர்கள் உள்ளிட்டோர் பயிற்சி பெற்-றனர்.
அங்கு அக்மார்க் கண்காட்சி அமைக்கப்பட்டு, விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தினர். அக்மார்க் தரச்சான்று குறித்து விழிப்புணர்வு பதி-வுகள் விவசாயிகள், அலுவலர்களுக்கு வழங்கப்பட்டது.