வட மாநில தொழிலாளர்களால் ரயில்களில் நெரிசல் தீபாவளி கொண்டாட சொந்த ஊருக்கு பயணம்
வட மாநில தொழிலாளர்களால் ரயில்களில் நெரிசல் தீபாவளி கொண்டாட சொந்த ஊருக்கு பயணம்
UPDATED : நவ 03, 2026 07:10 AM
ADDED : நவ 03, 2026 06:03 AM
ஈரோடு: தீபாவளி பண்டிகை கொண்டாட வட மாநில தொழிலாளர்கள் குடும்பத்துடன் கிளம்பியதால், ஈரோடு வழியாக செல்லும் வட மாநில ரயில்களில் நெரிசல் ஏற்பட்டு, படியில் தொங்கியபடி பயணித்தனர்.
ஈரோடு, திருப்பூர், கோவை உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் ஆலைகள், வர்த்தக நிறுவனங்கள், அலுவலகங்கள் பணிபுரியும் தொழிலாளர்களுக்கு போனஸ் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. இந்நிலையில் பண்டிகையை கொண்டாட வட மாநில தொழிலாளர்கள் குடும்பத்துடன் மூட்டை முடிச்சுகளை கட்டி கொண்டு சொந்த ஊருக்கு செல்ல துவங்கியுள்ளனர்.இதனால் வட மாநில ரயில்களில், முன்பதிவு பெட்டி மட்டுமின்றி, முன் பதிவற்ற பெட்டிகளிலும் கூட்டம் அதிகரித்துள்ளது. கேரள மாநிலம் ஆலப்புழாவில் இருந்து ஜார்க்கண்ட் மாநிலம் டாடா நகர் வரை செல்லும் ரயில் நேற்று மதியம் ஈரோடு வந்தது. ஆயிரக்கணக்கான வட மாநில வாலிபர்கள் காத்திருந்தனர். ஏற்கனவே ரயிலில் அதிக பயணிகள் இருந்தனர். இதனால் ரயிலில் ஏறி செல்ல போட்டாபோட்டி நிலவி, தள்ளுமுள்ளும் ஏற்பட்டது.
ஈரோடு ரயில்வே போலீசார், ரயில்வே பாதுகாப்பு
படையினர் பயணிகளை வரிசைப்படுத்தி அனுப்பி வைக்கும் பணியில் ஈடுபட்டனர். பயணிகள் பலருக்கு பெட்டிக்குள் நிற்க இடம் கிடைக்காத நிலையில் படிகட்டுகளில் தொங்கியவாறு பயணத்தை ஆபத்தான முறையில்
தொடர்ந்தனர்.