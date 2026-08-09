பழங்குடியினர் குடியிருப்புகளில் இன்னும் மின்சார வசதி இல்லை
பழங்குடியினர் குடியிருப்புகளில் இன்னும் மின்சார வசதி இல்லை
ADDED : ஆக 09, 2026 05:14 AM
திருப்பூர்:இன்று
உலக பழங்குடியினர் தினம். காடுகளின் காவல் அரணாகவும்,
வனவிலங்குகளோடு இயற்கையாக இணைந்து வாழும் சமூகமாகவும்
பழங்குடியினர் திகழ்கின்றனர்.
அவர்களின் மொழி, கலாச்சாரம்,
பாரம்பரிய வாழ்வியல் மற்றும் உரிமைகளைப் பாதுகாக்கும் நோக்கில்
ஆண்டுதோறும் இந்நாளை உலக பழங்குடியினர் தினமாக
கடைபிடிக்கப்படுகிறது.தமிழகத்தில் இருளர், குறும்பர், தோடர்,
கோத்தர், பணியர், காட்டுநாயக்கர் உள்ளிட்ட பல பழங்குடியினர்
வாழ்கின்றனர். கோவை, திருப்பூர் மாவட்ட எல்லைக்குட்பட்ட உடுமலை,
திருமூர்த்திமலை, வால்பாறை, அமராவதி வனப்பகுதிகளில் காதர்,
மலசர், மகா மலசர், முதுவர், புலையர், எரவள்ளன் உள்ளிட்ட பழங்குடியின
சமூகங்கள் தலைமுறைகளாக வசித்து வருகின்றனர்.
மலைவாழ் மக்கள்
சங்கத்தைச் சேர்ந்த சாத்துக்குட்டி கூறியதாவது: உடுமலை, வால்பாறை
உள்ளிட்ட வனப்பகுதிகளில் வாழும் பழங்குடியினருக்கு சாலை,
மின்சாரம் போன்ற அடிப்படை வசதிகள் இன்னும் கிடைக்கவில்லை.
வனத்துறையின் கட்டமைப்புகளுக்கு மின்சாரம் வழங்கப்படும்
நிலையில், பழங்குடி குழந்தைகளின் கல்விக்குக்கூட மின்சார வசதி
மறுக்கப்படுகிறது. தரமான வீடுகள், கல்வி வசதிகள் மற்றும் அழியும்
நிலையில் உள்ள 'காடர்' போன்ற பழங்குடி இனங்களைப் பாதுகாக்க சிறப்பு
நலத்திட்டங்களை அரசு செயல்படுத்த வேண்டும். இவ்வாறு கூறினார்.