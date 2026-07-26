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/உள்ளூர் செய்திகள்/ஈரோடு/ அந்தியூரில் தற்காலிக கடை ஏலம் 2வது முறை ரத்து பின்னணியில் த.வெ.க.,வினர்? மக்கள் சந்தேகம்

அந்தியூரில் தற்காலிக கடை ஏலம் 2வது முறை ரத்து பின்னணியில் த.வெ.க.,வினர்? மக்கள் சந்தேகம்

அந்தியூரில் தற்காலிக கடை ஏலம் 2வது முறை ரத்து பின்னணியில் த.வெ.க.,வினர்? மக்கள் சந்தேகம்

ADDED : ஜூலை 26, 2026 05:52 AM

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ADDED : ஜூலை 26, 2026 05:52 AM

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அந்தியூர்:அந்தியூர் புதுப்பாளையம் குருநாதசுவாமி கோவிலில் நடப்பாண்டு ஆடி பெருந்தேர்த்திருவிழா, அடுத்த மாதம், 12ம் தேதி முதல் 15ம் தேதி வரை நடக்கிறது.

இதற்காக வெள்ளைப்பிள்ளையார் கோவிலிலிருந்து தண்ணீர்பந்தல் வரை, சாலையோரத்தில் இருபுறமும் தற்காலிக கடைகள் அமைக்கப்படும். இதற்கான முதல் கட்ட ஏலம் யூனியன் அலுவலகத்தில் நடந்தது. இதில் தண்ணீர்பந்தலில் இருந்து பாலம் வரை, கோபிநாத் என்பவர், 24 லட்சம் ரூபாய்க்கு ஏலம் எடுத்தார். இதையடுத்து பாலம் பகுதியில் இருந்து வெள்ளைபிள்ளையார் கோவில் வரையிலான தற்காலிக கடைகளுக்கு, இரண்டாம் கட்ட ஏலம் புதுப்பாளையத்தில் நடந்தது. இதில் மக்கள், வியாபாரிகள், தற்காலிக கடைகளை அரசே நடத்த வலியுறுத்தியதால், 74 பேர் டெபாஸிட் கட்டியும் ஏலம் எடுக்க முன்வரவில்லை. இதனால், 23ல் இரண்டாவது முறையாக ஏலம் நடந்தது. அரசு சார்பில், 23.63 லட்சம் ரூபாய் ஏலத்தொகை அறிவிக்கப்பட்டது. இதில் இருவர், 27 லட்சம் ரூபாய்க்கு ஏலம் கூறிய நிலையில், மக்களுக்கும், அவர்களுக்கும் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டு, சட்டம்-ஒழுங்கு பிரச்னை ஏற்படும் சூழல் உருவானது.

இந்நிலையில் மக்கள் சார்பில், வெள்ளைப்பிள்ளையார் கோவிலை சேர்ந்த சேகர், ஒரு கோடிக்கு ஏலம் கூறியதால், எதிர் தரப்பினர் கலைந்து சென்றனர். மறுநாள் ஒரு கோடி ரூபாய் பணத்தை யூனியன் நிர்வாகத்துக்கு அவர் செலுத்தவில்லை. இதனால் ஏலம் ரத்தாகி, 31ம் தேதிக்கு தள்ளி வைக்கப்பட்டுள்ளது. அதேசமயம் சேகரின் டெபாஸிட் தொகை, 20 ஆயிரம் ரூபாயை திரும்ப வழங்காமல், அடுத்த ஐந்தாண்டுகளுக்கு அவர் ஏலத்தில் கலந்து கொள்ளவும், யூனியன் நிர்வாகம் தடை விதித்தது.

பின்னணியில் த.வெ.க.,

தற்போது த.வெ.க., ஆட்சிக்கு வந்த நிலையில, அதிக தொகைக்கு ஏலம் எடுத்து லாபம் பார்க்க, வெளியூர் மற்றும் உள்ளூர் த.வெ.க.,வினர் களமிறங்கியுள்ளனர். மூன்று முறை ஏலம் என்ற அரசின் நடைமுறையை பயன்படுத்தி ஏலத்தில் கலந்து கொண்டு குழப்பத்தை ஏற்படுத்துகின்றனறோ? என்று மக்கள் மத்தியில் சந்தேகம் எழுந்துள்ளது.

மக்கள் எதிர்ப்பது ஏன்?

பொதுவாக தற்காலிக கடைகள், அப்பகுதியில் வசிக்கும் மக்களின் வீடுகளின் முன் அமைக்கப்படுகிறது. இதனால் குடியிருப்புவாசிகள் அத்தியாவசிய தேவைக்கு கூட நான்கு நாட்களும் எங்கும் செல்ல முடியாது. இதனாலேயே ஏலம் எடுக்கும் நபர்கள், வீட்டுக்கு செல்லும் வழியை அடைத்து கடை அமைக்கக்கூடாது என மக்கள் போராடுகின்றனர். மேலும் அதிக விலைக்கு ஏலம் போவதால், கடைகளுக்கான வாடகை அதிகமாகிறது. இதனால் கடைகளில் விற்கப்படும் பொருட்களும் அதிக விலைக்கு விற்க வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டு மக்களும் பாதிக்கின்றனர்.

யூனியன் நிர்வாகம் தயக்கம்

கடந்த, 2024ல் இதேபோல் யாரும் ஏலம் எடுக்க யாரும் முன் வராத சூழலில், அந்தியூர் யூனியன் நிர்வாகமே கடைகளுக்கான வாடகையை வசூலித்து நடத்தியது. அப்போது எந்த குழப்பமும் ஏற்படவில்லை. ஆனால் இவ்வாறு நடத்தினால், அதிகாரிகளுக்கு கிடைக்க வேண்டிய கமிஷன் தொகை பறிபோகிறது. இதனால் யூனியன் நிர்வாகமும், 2024ம் ஆண்டை போல் தங்கள் கட்டுப்பாட்டில் கடைகளை நடத்த விரும்பவில்லை.

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