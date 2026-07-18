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இரு பாசன விவசாயிகள் கலெக்டர் ஆபீசில் கடும் வாக்குவாதம்

இரு பாசன விவசாயிகள் கலெக்டர் ஆபீசில் கடும் வாக்குவாதம்

ADDED : ஜூலை 18, 2026 06:21 AM

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ADDED : ஜூலை 18, 2026 06:21 AM

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ஈரோடு:பயிர்களை காக்க காளிங்கராயன், கீழ்பவானி பாசனப்பகுதிக்கு சமமாக நீரை பகிர்ந்தளிக்க கோரி இரு பாசன பகுதி விவசாயிகள், ஈரோடு கலெக்டர் அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டனர்.

ஈரோடு கலெக்டர் அலுவலகத்தில், கலெக்டர் கந்தசாமி தலைமையில் வேளாண் குறைதீர் கூட்டம் நடந்தது.

இதில் பங்கேற்ற காளிங்கராயன் பாசன விவசாயிகள், 'பவானிசாகர் அணையில் இருந்து காளிங்கராயன் பாசனத்துக்கு ஜூன், 15ல் நீர் திறக்க வேண்டும். அணை நீர் இருப்பு குறைந்ததால் 15 நாட்களுக்கு சிறப்பு நனைப்பாக நீர் திறக்கப்பட்டுள்ளது. தற்போது நீர்வரத்து அதிகரித்துள்ளதால், பாசனத்துக்கு தொடர்ந்து நீர் வழங்க வேண்டும். பிற பாசன பகுதியினர், 'காளிங்கராயன், கொடிவேரி பாசனத்துக்கு ஏன் தண்ணீர் திறந்தீர்கள். அவர்களுக்கு விடக்கூடாது. தங்களுக்குத்தான் திறக்க வேண்டும்' என பேசுவதை மாவட்ட நிர்வாகம் அனுமதிக்கக்கூடாது' எனக்கூறினர்.

அதேநேரம், 300க்கும் மேற்பட்ட கீழ்பவானி பாசன விவசாயிகள் அரங்குக்கு வெளியே, வளாகத்தை முற்றுகையிட்டு, தங்களை பேச அனுமதி கோரி அரங்குக்குள் வந்தனர்.

காளிங்கராயன் விவசாயி

கள் இருக்கைகளில் அமர்ந்திருந்ததால், கீழ்பவானி விவசாயிகள் நிற்க இடமில்லாததால், கடுப்பான கலெக்டர், கலெக்டரின் நேர்முக உதவியாளர் (விவசாயம்) லோகநாதன் போன்றோர், 'காளிங்கராயன் விவசாயிகள் பேசி முடித்த பின் நீங்கள் வாருங்கள். இங்கு இருக்க இடமில்லை. வெளியே போடப்பட்ட சேரில் இருங்கள்' என கூறியதால், கடும் வாக்குவாதத்தில் விவசாயிகள் ஈடுபட்டனர்.

பிறகு காளிங்கராயன் விவசாயிகளை வெளியே காத்திருக்கும்படி அனுப்பிவிட்டு, கீழ்பவானி விவசாயிகள் நல்லசாமி, துளசிமணி, சுதந்திரராசு உட்பட, 100க்கும் மேற்பட்டோரை அனுமதித்து, பேசும்படி கூறினர். காவிரி இறுதி தீர்ப்பின்படி, கோடையில் எந்த பாசனத்துக்கும் நீர் திறக்கக்கூடாது. பழைய பாசனப்

பகுதிக்கு, 2 முறை நெல் சாகுபடிக்கு நீர் திறக்கப்படுகிறது. கீழ்பவானி பாசனத்துக்கு ஒரு முறை கூட முழுமையாக நீர் கிடைக்கவில்லை. பவானி ஆற்றின் கரையில் உள்ள பெரிய ஆலைகளிடம் பணம் பெற்றுவிட்டு, முறைகேடாக நீர் திறக்கிறீர்கள். கடந்த, 68 ஆண்டில் கீழ்பவானி பாசனம், 16 முறை புஞ்சை சாகுபடி, 8 முறை நஞ்சை சாகுபடியை இழந்துள்ளது.

கொடிவேரி அணை பாசனத்துக்கு ஆண்டுக்கு, 10 மாதம் நீர் வழங்க, ஒரே உத்தரவாக வெளியிட்டு, கூடுதல் நீர் திறக்கப்படுகிறது. கீழ்

பவானியில், 2.07 லட்சம் ஏக்கருக்கும், 30 டி.எம்.சி., நீர் - பிற பாசனத்தில், 40,000 ஏக்கருக்கும், 30 டி.எம்.சி., நீர் வழங்குவது ஆதாய அடிப்படையிலான நீர் பங்கீடாகும்.

கடந்த ஏப்., முதல் கொடிவேரி பவானி ஆற்றில் மட்டும், 80,000 கனஅடி நீர் திறக்கப்பட்டுள்ளது. அந்நீர் முறையாக நிர்வகிக்கப்பட்டிருந்தால், அணையில் நீர் இருந்திருக்கும்.

கீழ்பவானி பாசனப்பகுதி கடும் வறட்சி கண்டுள்ளதால், ஒற்றைப்படை எண் வாய்க்காலுக்கு, 15 நாட்கள், இரட்டை படை எண் வாய்க்காலுக்கு, 15 நாட்கள் என தண்ணீர் திறக்கவேண்டும். இல்லாவிட்டால், போராட்டத்தில் ஈடுபடுவோம், என்றனர்.

கலெக்டர் கந்தசாமி கூறுகையில், ''மூன்று பாசன பகுதியின் நீர் தேவையும் தொழில் நுட்பக்குழு மூலம் பரிசீலனை செய்து, நீர் வளத்துறையினரிடம் பேசி உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். இரு பாசன விவசாயி

களுக்குள் பிரச்னை எழக்கூடாது. அனைத்து தரப்பும் பயன் பெறும் வகையில், நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்,' என்றார்.

துாங்கிய மாவட்ட நிர்வாகம்

இப்பிரச்னை கடந்த, 10 நாட்களாக காளிங்கராயன், கீழ்பவானி பாசனப்பகுதியில் கடுமையாக விவாதிக்கப்படுகிறது. வேளாண் கூட்டத்தில் பிரச்னையை கிளப்புவோம் என்று அறிவிப்பும் செய்தனர். இதை அறிந்து கலெக்டர் கந்தசாமி, நீர் வளத்துறை, வேளாண் துறையினர், இரு பாசன விவசாயிகளை அவரவர் பகுதியில் அழைத்து பேசி, சுமூக தீர்வு கண்டிருக்கலாம்.

கடந்த தி.மு.க., ஆட்சியில் முன்னாள் அமைச்சர் முத்துசாமி போன்றோராக இருந்தால், அவரே இரு தரப்பிடம் பேசி, முற்றுகைக்கு முன்பே முடித்திருப்பார். த.வெ.க.,வில் இரு அமைச்சர்கள், மூன்று எம்.எல்.ஏ.,க்கள் இருந்தும் ஒதுக்கியது, விவசாயிகள் மத்தியில் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. குறிப்பாக கீழ்பவானி விவசாயிகளை, அனைத்து அதிகாரிகளும் திட்டமிட்டு ஒதுக்கியது வெட்டவெளிச்சமானது.

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