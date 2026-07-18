'போதை' மாத்திரையுடன் கஞ்சா ஐ.டி., ஊழியர்கள் இருவர் கைது
'போதை' மாத்திரையுடன் கஞ்சா ஐ.டி., ஊழியர்கள் இருவர் கைது
ADDED : ஜூலை 18, 2026 06:19 AM
ஈரோடு:ஈரோடு,
பெரியசேமூர், கள்ளன்கரடு ஸ்ரீராம் நகர் பகுதியில், கஞ்சா, போதை
மாத்திரை விற்பனை நடப்பதாக, போலீசாருக்கு தகவல் வந்தது.
வீரப்பன்சத்திரம் எஸ்.ஐ., சரவணன் தலைமையிலான போலீசார் ரோந்து
சென்றனர். சந்தேகப்படும்படியான இரு வாலிபர்களை பிடித்து
விசாரித்தனர்.
பெங்களுருவில் ஐ.டி., நிறுவனங்களில்
பணியாற்றும் கேரளாவை சேர்ந்த ஆதார்ஷ், 30; மொடக்குறிச்சி
சின்னியம்பாளையம் ஹரீஸ், 26, என்பது தெரியவந்தது. ஆதார்ஷிடம்
மூன்றரை கிலோ கஞ்சா பொட்டலமும், ஹரீஸிடம், 20 வலி நிவாரண
மாத்திரையும் விற்பனைக்காக வைத்திருந்தது தெரியவந்தது.
இருவரையும் கைது செய்து, கஞ்சா மற்றும் போதை மாத்திரை, இரு மொபைல்
போன், லேப்டாப், 5,000 ரூபாயை பறிமுதல் செய்தனர்.
* ஈரோடு,
கருங்கல்பாளையம் எஸ்.ஐ., சோபியா தலைமையிலான போலீசார்,
பி.பெ.அக்ரஹாரம், பேரேஜ் சாலையில் ரோந்து சென்றனர். அங்கு பையுடன்
சந்தேகத்துக்கு இடமாக கருங்கல்பாளையம் திருநகர் காலனி பிரபு, 36,
நின்றிருந்தார். பையில் சோதனை செய்தபோது, ஒன்றரை கிலோ கஞ்சா
வைத்திருப்பது தெரியவந்தது. பறிமுதல் செய்து பிரபுவை கைது செய்தனர்.