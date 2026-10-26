பைக்குகள் மோதி இருவர் பலி

ADDED : அக் 25, 2026 07:01 AM
அந்தியூர்:வெள்ளித்திருப்பூர் அடுத்த ரெட்டிபாளையத்தை சேர்ந்த சண்முகம் மகன் கோகுல், 24; கூலி தொழிலாளி. அதே பகுதியை சேர்ந்த இவரது நண்பர் யுவராஜ் மகன் பிரசாந்த், 26; நேற்று இரவு 9:00 மணிக்கு இருவரும், டி.வி.எஸ்., அப்பாச்சி பைக்கில், பட்லுார் நால்ரோட்டிலிருந்து ரெட்டிபாளையம் சென்று கொண்டிருந்தனர். பைக்கை கோகுல் ஓட்டி சென்றார்.
வெள்ளித்திருப்பூர் அருகே, சொக்கநாதமலையூரிலிருந்து பட்லுார் நால்ரோடு நோக்கி, கரூர் மாவட்டம், குளித்தலையை சேர்ந்த
கட்டட தொழிலாளி சஞ்சயும், 21; சொக்கநாதமலையூரை சேர்ந்த ஆண்டவர் மகன் சசிக்குமாரும், 35; ஹீரோ எச்எப் டீலக்ஸ் பைக்கில் வந்து கொண்டிருந்தனர். பைக்கை சஞ்சய் ஓட்டி வந்தார்.
பட்லுார் தனியார் கார்மென்ட் அருகில் சென்றபோது, இரு பைக்குகளும் நேருக்கு நேர் மோதிக் கொண்டன. இதில் துாக்கி வீசப்பட்ட கோகுல், சஞ்சய் ஆகியோர் பலத்த காயமடைந்து சம்பவ இடத்திலேயே இறந்தனர். படுகாயங்களுடன் மீட்கப்பட்ட பிரசாந்த், சசிக்குமார் ஆகியோர் ஈரோடு மருத்துவக்கல்லுாரி மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர்.
இதுகுறித்து, வெள்ளித்திருப்பூர் போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.