வீடு புகுந்து நகை திருடிய இருவர் கைது

ADDED : நவ 01, 2026 06:30 AM
கோபி:கோபி
அருகே வெங்கடேஸ்வரா நகரை சேர்ந்தவர் சத்தியா, 37. இவர் கடந்த,
மே.,23ல் வீட்டில் இருந்த போது, மதியம், 3:30 மணிக்கு, மூன்று பெண்கள்,
சரக்கு ஆட்டோவில், காய்கறி விற்பனைக்கு கொண்டு வந்தனர்.
காய்கறி
ஆட்டோவை, சத்தியா வீட்டு வாசலில் நிறுத்தினர். சத்தியா தனக்கு
தேவையான காய்கறிகளை வாங்கி கொண்டு வீட்டுக்கு சென்றார். அப்போது
வீட்டில் இருந்த பீரோ கதவு திறந்திருப்பது கண்டு சத்தியா
அதிர்ச்சியடைந்தார். பீரோவில் இருந்த நகைகளை சரிபார்த்தபோது,
நெக்லஸ், தங்க செயின், தோடு என மொத்தம் ஐந்து பவுன் நகை திருட்டு
போயிருந்தது. காய்கறி விற்பனை செய்ய வந்த மூன்று பெண்கள் தான்,
வீட்டில் இருந்த நகைகளை திருடி சென்றதாக, சத்தியா கொடுத்த
புகாரின்படி, கோபி அருகே கே.மேட்டுப்பாளையத்தை சேர்ந்த வசந்தி, 38,
லதா, 28, நாகராணி, 26, ஆகியோர் மீது கோபி போலீசார் வழக்குப்பதிவு
செய்தனர். அவர்களில், வசந்தி, லதா என்ற இருவரை நேற்றிரவு கைது
செய்தனர். தலைமறைவாக உள்ள நாகராணியை தேடி வருகின்றனர்.