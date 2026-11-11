/உள்ளூர் செய்திகள்/ஈரோடு/நள்ளிரவில் டூவீலர் தீ வைத்து எரிப்பு
ADDED : நவ 10, 2026 04:29 AM
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சத்தியமங்கலம்; தாளவாடிமலையில் உள்ள தலமலை பஞ்., கோடிபுரம் கிராமத்தை சேர்ந்தவர் பசவண்ணா, 40; வீட்டு முன் நேற்று முன்தினம் இரவு வழக்கம்போல் தனது பேஷன் புரோ பைக்கை நிறுத்தியி
திருந்தார்.
நள்ளிரவில் பைக் தீப்பிடித்து எரிந்தது. வெளியே வந்து பார்த்தபோது முழுவதும் எரிந்து விட்டது தெரிந்தது. புகாரின்படி ஆசனுார் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர். வீட்டின் முன் நிறுத்தப்பட்டிருந்த டூவீலர், நள்ளிரவில் தீ வைத்து எரிக்கப்பட்டது, அப்பகுதி மக்கள் மத்தியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.