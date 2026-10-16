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பர்கூர் மலை கிராமத்தில் செயல்பாட்டுக்கு வராத மேல்நிலை தொட்டி
பர்கூர் மலை கிராமத்தில் செயல்பாட்டுக்கு வராத மேல்நிலை தொட்டி
ADDED : அக் 16, 2026 06:51 AM
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அந்தியூர்:அந்தியூரை அடுத்த பர்கூர் மேற்குமலை கொங்காடை மலை கிராமம் அருகேயுள்ள பட்டேபாளையத்தில், 50க்கும் மேற்பட்ட குடும்பத்தினர் வசிக்கின்றனர்.
இப்பகுதி மக்களின் குடிநீர் வசதிக்காக, 10 ஆயிரம் லிட்டர் கொள்ளளவு கொண்ட மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டி கட்டப்பட்டது. பணி முடிந்து நான்கு மாதங்களாகியும், பர்கூர் ஊராட்சி நிர்வாகம் செயல்பாட்டுக்கு கொண்டு வராமல் மெத்தனம் காட்டுகிறது.
இதனால் பொது டேங்க்கில் குடிநீர் எடுத்து பயன்படுத்தும் நிலை உள்ளது. ஊராட்சி நிர்வாகம் மேல்நிலைத் தொட்டியில் தண்ணீர் ஏற்றி வினியோகிக்க கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.