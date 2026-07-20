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பராமரிப்பில்லாத செங்குட்டை ஏரி பூங்கா பயணிகள் வருகை குறைவதால் 'வெறிச்'

பராமரிப்பில்லாத செங்குட்டை ஏரி பூங்கா பயணிகள் வருகை குறைவதால் 'வெறிச்'

UPDATED : ஜூலை 20, 2026 07:41 AM

ADDED : ஜூலை 20, 2026 05:53 AM

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UPDATED : ஜூலை 20, 2026 07:41 AM ADDED : ஜூலை 20, 2026 05:53 AM

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கோபி,:கோபி அருகே படகு இல்லத்துடன் கூடிய ஏரி சிறுவர் பூங்கா பராமரிப்பு இல்லாததால், குறைந்த சுற்றுலா பயணிகளே வருகின்றனர்.

கோபி வேட்டைக்காரன் கோவில் அருகே இந்திரா நகரில், படகு இல்லத்துடன் கூடிய செங்குட்டை ஏரி சிறுவர் பூங்கா உள்ளது. கோபி யூனியன் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள சிறுவர் பூங்கா, தினமும் காலை, 9:30 மணி முதல், மாலை 5:00 மணி வரை திறந்திருக்கும். சிறுவர் பூங்காவில் நுழைய சிறுவர்களுக்கு ஐந்து ரூபாய், பெரியவர்களுக்கு, 10 ரூபாயும் நுழைவு கட்டணம் வசூலிக்கின்றனர்.

ஏரியில் இயந்திர படகில் சவாரி செய்ய, சிறுவருக்கு, 25 ரூபாய், பெரியவருக்கு, 50 ரூபாய் கட்டணம் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. தவிர கால்மிதி படகில், நான்கு பேர் பயணிக்க, 100 ரூபாய் செலுத்த வேண்டும்.

இந்நிலையில் சிறுவர் பூங்கா போதிய பராமரிப்பின்றி, விளையாட்டு உபகரணங்கள் சேதமடைந்துள்ளன. இதனால் குழந்தைகள் முதல் சிறியவர்கள் வருகையின்றி வார விடுமுறை நாட்களில் வெறிச்சோடி காணப்படுகிறது. அதேசமயம் பூங்காவில் காதலர் நடமாட்டம் அதிகமாக உள்ளது. கோபி யூனியன் நிர்வாகம் பூங்காவை முறையாக பராமரித்து, சுற்றுலா பயணிகள் வருகைக்கு வழிவகை செய்ய கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.

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