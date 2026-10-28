பொது சுத்திகரிப்பு நிலைய பணிகளை காலக்கெடுவுக்குள் முடிக்க வலியுறுத்தல்
பொது சுத்திகரிப்பு நிலைய பணிகளை காலக்கெடுவுக்குள் முடிக்க வலியுறுத்தல்
ADDED : அக் 28, 2026 05:21 AM
பெருந்துறை: பெருந்துறை சிப்காட் பொது சுத்திகரிப்பு நிலையம் அமைக்கும் பணிகளை விரைவுபடுத்துவது தொடர்பான கலந்தாய்வு கூட்டம், பெருந்துறை தாசில்தார் அலுவலகத்தில் நேற்று நடந்தது. ஈரோடு ஆர்.டி.ஓ., முத்துசாமி தலைமை வகித்தார். தாசில்தார் ரவிசந்திரன் முன்னிலை வகித்தார்.
மாவட்ட வழங்கல் மற்றும் நுகர்வோர் பாதுகாப்பு அலுவலரின் நேர்முக உதவியாளர் செல்வகுமார், சிப்காட் திட்ட அலுவலர் சுஜா பிரியதர்ஷினி, மாவட்ட மாசு கட்டுப்பாடு வாரிய பொறியாளர் லாவண்யா உட்பட துறை சார்ந்த அதிகாரிகள், சிப்காட்டால் பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் நலச்சங்க பிரதிநிதிகள், பல்வேறு அமைப்பினர் கலந்து கொண்டனர்.'சிப்காட் பொது சுத்திகரிப்பு நிலைய பணி, 15 சதவீதம்தான் முடிந்துள்ளது. மீதி, 85 சதவீத பணிகளை விரைவுபடுத்தி, காலக்கெடுவான, 2027 மார்ச் 31க்குள் முடித்து செயல்பாட்டுக்கு கொண்டு வர வேண்டும்.
அதற்குள் பணி முடியாவிட்டால், சிப்காட்டில் தொழிற்சாலைகள் உற்பத்தியை நிறுத்தி விட்டு, பொது சுத்திகரிப்பு நிலையம் செயல்பாட்டுக்கு வந்த பிறகே இயங்க அனுமதிக்க வேண்டும்' என்று பல்வேறு அமைப்பினர் பேசினர்.