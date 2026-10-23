தெருநாய்களுக்கு தடுப்பூசி 15 வார்டுகளில் நிறைவு

ADDED : ஜூலை 13, 2026 05:14 AM
ஈரோடு:ஈரோடு மாநகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் கால்நடைத்துறை சார்பில், தெருநாய்களுக்கு வெறிநாய் கடி தடுப்பூசி செலுத்தும் சிறப்பு முகாம் தொடங்கி நடக்கிறது.
இதுகுறித்து
மாநகராட்சி அதிகாரிகள் கூறியதாவது: மாநகராட்சியில், 60
வார்டுகளில், 28 ஆயிரம் தெருநாய்கள் உள்ளதாக
கணக்கிடப்பட்டுள்ளது. ரேபீஸ் இல்லாத மாநகரை உருவாக்கும் விதமாக,
தெருநாய்களுக்கு தடுப்பூசி போடும் பணி கடந்த மாதம் துவங்கியது. ஒரு
நாளைக்கு ஒரு வார்டு வீதம், 60 நாட்கள் முகாம் நடக்கும். தற்போது வரை, 15
வார்டுகளில் முகாம் முடிக்கப்பட்டுள்ளது. ஒரு வார்டுக்கு
சராசரியாக, 50 தெருநாய்கள் வீதம் தடுப்பூசி போடப்பட்டுள்ளது. தவிர
கருத்தடை மையத்தின் மூலமும் நாய்களுக்கு தடுப்பூசி, கருத்தடை போன்ற
சிகிச்சை அளிக்கப்படுகிறது. மக்களும் வீடுகளில் வளர்க்கும்
செல்லப்பிராணிகளுக்கு தடுப்பூசி போட்டு பாதுகாக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு கூறினர்.