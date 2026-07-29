/உள்ளூர் செய்திகள்/ஈரோடு/ வீரமுத்தியம்மன் கோவில் பொங்கல் விழா துவக்கம்
ADDED : ஜூலை 29, 2026 04:27 AM
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ஈரோடு; ஈரோடு பெரியசேமூர் தென்றல் நகரை அடுத்த குறிஞ்சி நகரில், அக்னி தெய்வம் வீரமுத்தி-யம்மன் கோவில் உள்ளது.
இங்கு நடப்பாண்டு பொங்கல் விழா நேற்று துவங்கியது. அதிகாலை கம்பம் வெட்டும் நிகழ்ச்சி, யாக பூஜை, கொடி மரம் ஏற்றுதல் மற்றும் காப்பு கட்டுதல் நடந்தது. ஆக.,11ம் தேதி அதிகாலை தீர்த்தம் எடுத்து வருதல், அலகு குத்தியும், காவடி எடுத்தும், தீச்-சட்டி ஏந்தியும் நுாற்றுக்கணக்கான பக்தர்கள் வருவர். 12ம் தேதி குண்டம் இறங்குதல், அம்மன் திருவீதி உலா, 13ம் தேதி முளைப்பாரி எடுத்தல் நடக்கிறது. 15ம் தேதி மறுபூஜையுடன் விழா நிறைவு பெறுகிறது.