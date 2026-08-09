'முதல் காட்சி பார்க்க முடியவில்லையே' அந்தியூரில் விஜய் ரசிகர்கள் ஏமாற்றம்
'முதல் காட்சி பார்க்க முடியவில்லையே' அந்தியூரில் விஜய் ரசிகர்கள் ஏமாற்றம்
ADDED : ஜூலை 24, 2026 05:59 AM
அந்தியூர்:அந்தியூர்
தவிட்டுப்பாளையத்தில் ஒரு தியேட்டரில், விஜய் கடைசியாக நடித்த
ஜனநாயகன் படம் நேற்று வெளியிடப்பட்டது. விஜய் தற்போது தமிழக
முதல்வராகியுள்ள நிலையில், அந்தியூர் ஒன்றியம் சார்பில் பட்டாசு
வெடித்து மேளதாளங்கள் முழங்க அவரது ரசிகர்கள், நிர்வாகிகள்
கொண்டாடினர். முதல் காட்சி காலை, 9:00 மணிக்கு துவங்கியது.
அந்தியூர்
ஒன்றியம், பேரூர் கழக முக்கிய நிர்வாகிகள், ரசிகர்கள் என, 100க்கும்
மேற்பட்டோர் வெளியில் விரக்தியுடன் நின்றிருந்தனர். அப்போது
தியேட்டர் வாசலில் மாவட்ட செயலாளர் தரப்புக்கும், அந்தியூர்
நிர்வாகிகளுக்கும் இடையே டிக்கெட் வழங்காதது சம்பந்தமாக
வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது. த.வெ.க., நிர்வாகி மோகன்குமார் பேசியதை
தொடர்ந்து நிர்வாகிகள் அமைதியாகினர்.
அதேசமயம் வாக்குவாதத்தால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
இதுகுறித்து
த.வெ.க., நிர்வாகிகள் கூறியதாவது: ஈரோடு மாவட்டத்தில் ஜனநாயகன்
படம் திரையிடப்பட்ட தியேட்டர்களில், முதல் காட்சிக்கான தொகையை,
வருவாய்த்துறை அமைச்சர் செங்கோட்டையன் செலுத்தியுள்ளதாக
தெரிகிறது. அந்தியூர், அத்தாணி, வாணிப்புத்துார், கூகலுார் உள்ளிட்ட
பேரூர்களுக்கும், அந்தியூர், அம்மாபேட்டை, டி.என்.,பாளையம்
ஒன்றியத்துக்கும் சேர்த்து, 650 டிக்கெட்டுகளை, முன்கூட்டியே
கிழக்கு மாவட்ட செயலாளர் விஜய் வெங்கடேஷிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது.
ஆனால் அந்தியூர் ஒன்றியத்துக்கும், பேரூருக்கும் தலா, 20 டிக்கெட்
மட்டும் வழங்கியதாக தெரிகிறது. முக்கிய நிர்வாகிகளுக்கு டிக்கெட்
வழங்காமல், மாவட்ட செயலாளரின் உறவினர்களுக்கு கொடுத்து
விட்டதால், மற்றவர்கள் முதல் காட்சி பார்க்க முடியாமல் ஏமாற்றம்
அடைந்தனர். இவ்வாறு கூறினர்.