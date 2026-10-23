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பெருந்துறை சாகர் பள்ளியில் விஜயதசமி சேர்க்கை துவக்க விழா
பெருந்துறை சாகர் பள்ளியில் விஜயதசமி சேர்க்கை துவக்க விழா
ADDED : அக் 22, 2026 06:53 AM
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பெருந்துறை,:ஈரோடு மாவட்டம், பெருந்துறை சாகர் இண்டர்நேசனல் பள்ளியில், விஜயதசமியை
முன்னிட்டு, பிரி-கே.ஜி., குழந்தைகளுக்கான சேர்க்கை நடந்தது. பள்ளி
தாளாளர் சவுந்திரராசன் முன்னிலையில், சேர்க்கை பதிவு நிகழ்ச்சியை,
பள்ளி முதல்வர் ஷீஜா குத்து விளக்கேற்றி துவக்கி வைத்தார்.
நிகழ்ச்சியில்
தலைவர் ஆறுமுகம், பொருளாளர் பழனிச்சாமி, இணைச்செயலாளர் மூர்த்தி,
சாகர் அறக்கட்டளை உறுப்பினர்கள், ஆசிரியர்கள் மற்றும் பெற்றோர்கள்
தங்கள் குழந்தைகளுடன் கலந்து கொண்டனர். மழலைகள் நெல்மணியில்
தமிழின் உயிர் எழுத்தான, 'அ'வை எழுதி, தங்களது கல்வி பயணத்தைத்
துவங்கினர். குழந்தைகள் அனைவருக்கும் இனிப்பு வழங்கப்பட்டது.