/உள்ளூர் செய்திகள்/ஈரோடு/ குடியிருப்பை சூழ்ந்த கழிவு நீரால் அவதி
ADDED : அக் 23, 2026 06:41 AM
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ஈரோடு:ஈரோடு
புதுமை காலனியில் 250க்கும் மேற்பட்ட அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள்
உள்ளன. வீடுகளில் இருந்து நேரடியாக இங்குள்ள கழிவு நீர் தொட்டியில்
குளியலறை, சமையலறை கழிவு நீர் சேகரமாகும் வகையில் குழாய்
இணைக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த தொட்டி நிரம்பிய சூழலில் கழிவு நீர்
தொட்டியில் இருந்து சிறு ஓட்டை வழியாக வெளியேறி தரைத்தள வீடுகளின்
முன் பல மாதங்களாக கழிவுநீர் தேங்கி நிற்கிறது. தொட்டி நீரை உறிஞ்சி
வெளியேற்ற நடவடிக்கை இல்லாததே இதற்கு காரணம். இதுகுறித்து
சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளுக்கு தகவல் தெரிவித்தும் நடவடிக்கை
இல்லை.
இதனால் தொற்று நோய் அபாயம் அதிகரித்துள்ளதாக குடியிருப்புவாசிகள் வேதனை தெரிவிக்கின்றனர்.