கீழ்பவானி வாய்க்காலில் நீர் திறப்பின்றி செங்குட்டை ஏரிக்கு தண்ணீர் வரத்து சரிவு
கீழ்பவானி வாய்க்காலில் நீர் திறப்பின்றி செங்குட்டை ஏரிக்கு தண்ணீர் வரத்து சரிவு
ADDED : அக் 01, 2026 02:30 AM
கோபி: கீழ்பவானி வாய்க்காலில் தண்ணீர் திறக்காததால், கோபி அருகே செங்குட்டை ஏரியின் நீர்மட்டம் படிப்படியாக சரிந்து வருகிறது.
கோபி, வேட்டைக்காரன் கோவில் அருகே இந்திரா நகரில், படகு இல்லத்துடன் கூடிய, செங்குட்டை ஏரி என்ற சிறுவர் பூங்கா உள்ளது. கோபி யூனியன் கட்டுப்பாட்டில் இயங்கும் படகு இல்லத்துடன் கூடிய சிறுவர் பூங்கா தினமும் காலை, 9:30 முதல், மாலை 5:00 மணி வரை திறந்திருக்கும். சிறுவர் பூங்காவில் சிறு-வர்களுக்கு 5 ரூபாய், பெரியவர்களுக்கு, 10 ரூபாய் நுழைவு கட்-டணம் வசூலிக்கின்றனர். இயந்திர படகில் சவாரி செய்ய சிறுவ-ருக்கு, 25 ரூபாய், பெரியவருக்கு, 50 ரூபாய் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்-ளது. தவிர கால்மிதி படகில் 4 பேர் பயணிக்க, 100 ரூபாய் கட்-டணம் செலுத்த வேண்டும். கீழ்
பவானி பாசன வாய்க்காலின்
கசிவுநீரே, செங்குட்டை ஏரிக்கு நீராதாரமாக உள்ளது.
இந்நிலையில், நடப்பாண்டில் பவானிசாகர் அணை நீர் இருப்பு குறைவாக உள்ளது. மேலும், கீழ்பவானி வாய்க்காலில் முதல்-போகத்துக்கு தண்ணீர் திறக்கப்படாமல் இருந்ததால், செங்-குட்டை ஏரியின் நீர்மட்டம், 20 அடியிலிருந்து படிப்படியாக குறைந்தது. இரு மாதத்துக்கு முன்பே, இரு கால்மிதி படகும் ஓரங்கட்டப்பட்டது. இந்நிலையில், நீர்வரத்தின்றி நாளுக்கு நாள் தண்ணீர் வரத்து குறைந்து தற்போது ஏரி நீர்மட்டம், 12 அடியாக உள்ளது. தொடர்ந்து தண்ணீர் குறைந்தால், இயந்திர படகு இயக்-கவும் தண்ணீர் பஞ்சம் ஏற்படும் சூழல்
உருவாக வாய்ப்பு உள்ளது.