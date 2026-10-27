அத்திக்கடவு திட்டத்தில் வந்த தண்ணீர்; விவசாயிகள் வரவேற்பு
அத்திக்கடவு திட்டத்தில் வந்த தண்ணீர்; விவசாயிகள் வரவேற்பு
ADDED : அக் 27, 2026 05:49 AM
புன்செய்புளியம்பட்டி: அத்திக்கடவு-அவினாசி நிலத்தடி நீர் செறி-வூட்டும் திட்டத்தில், ஈரோடு மாவட்ட பகுதிகளில் உள்ள குளம், குட்டைகளுக்கு குழாய் வழியாக பம்பிங் செய்து நீரேற்றம் செய்து நீர் நிரப்பும் பணி நடந்தது. இதனால், 489 ஏக்கர் பரப்பளவு காவிலி-பாளையம் குளம், 80 ஏக்கர் புங்கம்பள்ளி குளம், 60 ஏக்கர் பரப்பு நல்லுார் குளத்துக்கு நீர் வந்தது. கிணறு மற்றும் போர்வெல்களில் நிலத்தடி நீர்-மட்டம் உயர்ந்தது. அதன்பின் மழை இல்லா-ததால் குளங்களுக்கு நீர் விடும் பணிகள் நிறுத்-தப்பட்டன.
இந்நிலையில் ஈரோடு, நீலகிரி மாவட்டங்களில் ஒருவாரமாக வடகிழக்கு பருவமழை தீவிரம-டைந்துள்ளது. இதனால் பவானி ஆற்றில் நீர் வரத்து அதிகரித்து, அத்திக்கடவு அவினாசி திட்-டத்தில் தண்ணீர் விடும் பணிகள் மீண்டும் துவங்-கியுள்ளன. புங்கம்பள்ளி, நல்லுார் மற்றும் காவி-லிபாளையம் குளத்துக்கு நேற்று காலை குழாய் வழியாக தண்ணீர் வந்தது. விவசாயிகள் பூ துாவி வணங்கி வரவேற்றனர்