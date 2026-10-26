பவானிசாகர் அணை நீர்மட்டம் ஒரே நாளில் 5 அடி உயர்வு

ADDED : அக் 25, 2026 07:08 AM
புன்செய்புளியம்பட்டி:நீர் பிடிப்பு பகுதியில் வடகிழக்கு பருவமழை தீவிரமடைந்துள்ளதால்,
பவானிசாகர் அணைக்கு நீர்வரத்து தொடர்ந்து அதிகரித்து, அணை நீர்மட்டம் ஒரே நாளில், 5 அடி உயர்ந்துள்ளது.
ஈரோடு மாவட்டம், பவானிசாகர் அணை, 105 அடி உயரம், 32.8 டி.எம்.சி., கொள்ளளவு கொண்டது. அணையின் நீர் பிடிப்பு பகுதிகளான கேரளா மற்றும் நீலகிரி மலைப் பகுதியில், கடந்த ஜூனில் தென்மேற்கு பருவமழை, போதிய அளவில் பெய்யாததால் நீர் வரத்து குறைந்து, அணை நீர்மட்டம் வேகமாக சரிந்தது.
இந்நிலையில் நீர் பிடிப்பு பகுதியான நீலகிரி மாவட்டத்தில் நேற்று முன்தினம் இரவு, வடகிழக்கு பருவ மழை கொட்டி தீர்த்தது. இதனால் பவானிசாகர் அணைக்கு நீர்வரத்து தொடர்ந்து அதிகரித்துள்ளது.
நேற்று முன்தினம் நீர் வரத்து, 2,193 கன அடியாக இருந்த நிலையில் நேற்று காலை, 56 ஆயிரத்து 672 கன அடியாக அதிகரித்தது. நீர்வரத்து அதிகரிப்பால் அணை நீர்மட்டம் ஒரே நாளில், 5 அடி உயர்ந்தது. அதாவது, நேற்று முன்தினம் மாலை அணை நீர்மட்டம், 62 அடியாக இருந்த நிலையில், நேற்று மாலை 4:00 மணியளவில், 67 அடியை எட்டியது. நேற்று மாலை நில
வரப்படி அணைக்கு நீர்வரத்து வினாடிக்கு, 19 ஆயிரத்து, 449 கன அடியாக இருந்தது. நீர் இருப்பு, 9.7 டி.எம்.சி.,யாக உள்ளது.
அணையில் இருந்து, அனைத்து பாசனங்களுக்கும் நீர் திறப்பு நிறுத்தப்பட்டுள்ள நிலையில், கீழ்பவானி வாய்க்காலில் மட்டும், 5 கன அடி தண்ணீர் வெளியேற்றப்படுகிறது.