/உள்ளூர் செய்திகள்/ஈரோடு/குளத்தை சீரமைத்த வீ த லீடர்ஸ் அமைப்பினர்
ADDED : நவ 04, 2026 07:38 AM
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சென்னிமலை:பெருந்துறை
தொகுதிக்கு உட்பட்ட ஈங்கூர் ஊராட்சி செங்குளம் கிராமத்தில் குளம்
உள்ளது. இதை சீரமைக்கும் பணியில், வீ த லீடர்ஸ் அமைப்பினர், தொகுதி
பொறுப்பாளர் நாகராஜன் தலைமையில் ஈடுபட்டனர். ஊர் மக்களை நேற்று
அழைத்து, சீரமைக்கப்பட்ட குளத்தை சுத்தம் செய்து, வெள்ளையடித்து
அழகுபடுத்தி மக்கள் பயன்பாட்டுக்கு ஒப்படைத்தனர்.
நிகழ்வின் போது
ஊர்மக்களிடம் கருத்து கேட்டறிந்து, குளத்தின் பராமரிப்பு, பயன்பாடு
மற்றும் கிராமத்தின் அடிப்படைத் தேவை குறித்தும் கேட்டறிந்தனர்.