அரசு மருத்துவ கல்லூரியில் கறுப்பு பேட்ஜ் அணிந்து பணி
அரசு மருத்துவ கல்லூரியில் கறுப்பு பேட்ஜ் அணிந்து பணி
ADDED : செப் 29, 2026 05:36 AM
பெருந்துறை; மருத்துவ துறை தனியார் மயமாக்கப்படுவதை கண்டித்து, தமிழ்நாடு செவிலியர் மேம்பாட்டு சங்கம் சார்பில், பெருந்துறை அரசு மருத்துவ கல்லுாரி மருத்துவமனை செவிலியர்கள், கறுப்பு பேட்ஜ் அணிந்து நேற்று பணிபுரிந்தனர்.
தேர்தல் வாக்குறுதியில் அனைத்து செவிலியர்-களும் பணி நிரந்தரம் செய்யப்படுவர் என த.வெ.க., அறிவித்தது. அதற்கு எதிராக ஒப்பந்த அடிப்படையில் செவிலியர்கள் பணி நியமனம் செய்யப்படுகின்றனர். அரசின் இச்செயல்பாடு கண்டிக்கத்தக்கது. மாநில அளவில், 4,724 செவி-லியர்கள், செவிலியர் கல்லுாரிகளில் இருக்கும் போதகர் பணியிடங்களையும் ஒப்பந்த அடிப்ப-டையில் நியமனம் செய்ய அரசாணை வெளியி-டப்பட்டுள்ளது. அதை ரத்து செய்ய வேண்டும். தற்-காலிக, ஒப்பந்த, தினக்கூலி அடிப்படையிலான நியமனங்கள், இளைஞர்களின் வாழ்வை சீர-ழிக்கும். ஏற்கனவே பணியில் உள்ள, 4,500 செவி-லியர்களையும் நிரந்தரம் செய்ய வேண்டும். எம்.ஆர்.பி., தேர்வாணையம் மூலம் தேர்வு நடத்தி, செவிலியர்களை பணியமர்த்த வேண்டும். இதை வலியுறுத்தி கருப்பு பேட்ஜ் அணிந்து பணியில் ஈடுபட்டனர். இதேபோல் நாளையும் (இன்றும்) நடக்கும் என்று தெரிவித்-தனர்.