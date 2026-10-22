ஆதிநாராயண பெருமாள் கோவிலில் கல்யாண உற்சவம்

ADDED : அக் 08, 2026 04:47 AM
சென்னிமலை:சென்னிமலை, மேலப்பாளையத்தில்
உள்ள ஆதிநாராயண பெருமாள் கோவிலில், புரட்டாசி விழாவையொட்டி அக்னி
நட்சத்திர அன்னதான வழிபாட்டு மன்றம், பெருமாள் பஜனை வழிபாட்டு மன்றம்
சார்பாக, அலர்மேலு மங்கை நாச்சியார் அம்மை சமேத ஆதிநாராயண பெருமாள்
திருக்கல்யாண வைபவம் வரும், 11ம் தேதி நடக்கிறது.
இதையொட்டி கோவிலில் அன்று காலை 8:00 மணி முதல் மதியம் வரை கலச பூஜை, சுதர்சன ஹோமம் நடக்கிறது. பின்னர் பக்தர்களுக்கு
அன்னதானம்
வழங்கப்படுகிறது. மாலை 5:00 மணிக்கு சென்னி மலை டவுன், கிழக்கு ராஜ
வீதியில் உள்ள கைலாசநாதர் கோவிலில் இருந்து பெண்கள் சீர்வரிசையுடன்,
100க்கும் மேற்பட்ட கலைஞர்கள் நாதஸ்வரம், தவில் மங்கள இசை
வாத்தியங்களுடன் ஊர்வலமாக நான்கு ராஜ வீதிகள் வழியாக சென்று,
ஊத்துக்குளி ரோடு வழியாக பெருமாள் கோவிலை அடைந்து, அங்கு மாப்பிள்ளை
அழைப்பு நடக்கிறது.
பின்னர் அலர்மேலு மங்கை நாச்சியார் அம்மை சமேத
ஆதிநாராயண பெருமாள் சுவாமிகளுக்கு வண்ண மலர்களால் சிறப்பு
அலங்காரம் செய்து, திருக்கல்யாண வைபவ உற்சவம் நடக்கிறது. இதை
நாமக்கல் ஆஞ்சநேயர் கோவில் ஜெயராம பட்டாச்சாரியார் நடத்தி வைக்கிறார்.