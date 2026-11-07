கால்நடை சந்தையில் களை கட்டிய ஆடு விற்பனை

ADDED : நவ 06, 2026 05:28 AM
புன்செய்புளியம்பட்டி:புன்செய்
புளியம்பட்டி கால்நடை சந்தை நேற்று நடந்தது. தமிழகம் மட்டுமின்றி
கேரளா, கர்நாடகா மாநிலங்களில் இருந்தும் விவசாயிகள் மற்றும்
வியாபாரிகள் ஆடு, மாடு உள்ளிட்ட கால்நடைகளை வாங்க, விற்க வந்தனர்.
சந்தைக்கு,
700க்கும் மேற்பட்ட ஆடுகள் விற்பனைக்கு கொண்டு வரப்பட்டன. 10 கிலோ
ஆடு, 9,000 ரூபாய் முதல் 10 ஆயிரம் ரூபாய் வரை விற்றது.
தீபாவளி
பண்டிகைக்காக ஆடுகளை வாங்க வியாபாரிகள் குவிந்ததால், ஒரு ஆட்டின்
விலை, 10,00 ரூபாய் முதல் 2,000 ரூபாய் வரை உயர்ந்ததால் விவசாயிகள்
மகிழ்ச்சி அடைந்தனர். சந்தை துவங்கிய ஐந்து மணி நேரத்தில் ஆடுகள், ஒரு
கோடி ரூபாய்க்கு விற்பனையானதாக வியாபாரிகள் தெரிவித்தனர்.
கடந்த வாரத்தை விட இந்த வாரம் ஆடுகளின் வரத்து அதிகரித்ததுடன், 2,000 ரூபாய் வரை விலை உயர்ந்ததாகவும் வியாபாரிகள் தெரிவித்தனர்.