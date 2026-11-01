என்னது 'சரக்கு' தர மாட்டாயா? டாஸ்மாக் ஊழியருக்கு கும்மாங்குத்து
என்னது 'சரக்கு' தர மாட்டாயா? டாஸ்மாக் ஊழியருக்கு கும்மாங்குத்து
ADDED : அக் 31, 2026 06:47 AM
புன்செய்புளியம்பட்டி:புன்செய்புளியம்பட்டியை
அடுத்த கொண்டையம் பாளையத்தில் டாஸ்மாக் அரசு மதுக்கடை (3684)
செயல்படுகிறது. குப்பந்துறையை சேர்ந்த ராஜா, 51,
மேற்பார்வையாளராகவும், ஓலப்பாளையத்தை சேர்ந்த சொக்கலிங்கம், 51,
உப்பு பள்ளத்தை சேர்ந்த வெள்ளிங்கிரி, -51,
விற்பனையாளர்களாகவும் உள்ளனர்.
நேற்று முன்தினம் இரவு
கொண்டையம்பாளையத்தை சேர்ந்த குமரவேல், 45, போதையில்,
வெள்ளிங்கிரியிடம், 100 ரூபாய் கொடுத்து மது கேட்டுள்ளார். 100
ரூபாய்க்கு கொடுக்க முடியாது என கூறியதால், கடையின் பின்பக்க கதவு
வழியாக அத்துமீறி கடைக்குள் நுழைந்து விற்பனையாளரை தாக்க
முயன்றுள்ளார்.
அப்போது ஏற்பட்ட தகராறில், 108 அவசரகால
ஆம்புலன்ஸ் வாகனத்துக்கு, குமரவேல் போன் செய்தார். தன்னை
விற்பனையாளர்கள் அடித்து விட்டதாக கூறவே வாகனம் வந்தது. மருத்துவ
பணியாளர்கள் சோதனையில் குமரவேலுக்கு வெளிப்புற காயம் ஏதும்
இல்லாததால் சிகிச்சைக்கு அழைத்து செல்ல முடியாது என்று கூறி சென்று
விட்டனர். இதனால் இரவு, 7:00 மணி முதல் 7:30 மணி வரை டாஸ்மாக் கடை
மூடப்பட்டது. இதுகுறித்து புன்செய் புளியம்பட்டி போலீசார் விசாரணை
நடத்தி வருகின்றனர்.