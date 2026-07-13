'விபத்துக்கு ஏது விடுமுறை?' ஹெல்மெட் தவிர்க்காதீர்...
'விபத்துக்கு ஏது விடுமுறை?' ஹெல்மெட் தவிர்க்காதீர்...
ADDED : ஜூலை 13, 2026 05:12 AM
ஈரோடு:ஈரோடு
மாவட்டத்தில் ஹெல் மெட் அணியாமல் டூவீலரில் சென்று விபத்தில்
சிக்குவோர் எண்ணிக்கை, கடந்த சில மாதங்களாக அதிகரித்துள்ளது.
இந்நிலையில் ஈரோடு மாநகரில் போக்குவரத்து நெரிசல் மிகுந்த சிக்னல்
பகுதியான ப.செ.பார்க்கில், ஈரோடு தெற்கு போக்குவரத்து போலீசார்,
டூவீலரில் ஹெல்மெட் அணியாமல் வருபவர்களை நேற்று பிடித்தனர். அவர்களை
சாலையோரம் இருக்கையுடன் கூடிய பந்தல் அமைத்த இடத்தில் அமர செய்தனர்.
ஹெல் மெட் அணிய வேண்டியதன் அவசியம் குறித்து இன்ஸ்பெக்டர் முருகேசன்
விளக்கமளித்தார். பொதுவாகவே ஹெல்மெட் அணியும் பலர், விடுமுறை
நாட்களில் (நேற்று-ஞாயிறு), ஹெல் மெட் அணிவதில் இருந்து சுதந்திரம்
பெறுவதாக நினைத்து, அதை மறந்து அல்லது அணியாமல் செல்வதை வழக்கமாக
கொண்டுள்ளனர். ஆனால், விபத்துக்கு விடுமுறை இல்லை என்பது,
அவர்களுக்கு தெரியுமா என்பது தெரியவில்லை.