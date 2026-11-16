மகன், மகளுடன் மனைவி மாயம்: டாக்சி டிரைவர் புகார்

ADDED : நவ 15, 2026 06:09 AM
ஈரோடு:அரச்சலுார் கஸ்துாரிபா கிராமம் எஸ்.காட்டுபுதுாரை சேர்ந்தவர் நவீன்குமார், 31, கால் டாக்சி டிரைவர். திருமணமாகி கணவனை இழந்த மேனகாவை, 32, 2024ல் இரண்டாம் திருமணம் செய்தார். அவரது, 12 வயது மகன், ஒன்பது வயது மகளுடன் வசிக்கிறார். நவீன்குமார் வேறு பெண்ணுடன் பேசுவதாக சந்தேகமடைந்த மேனகா, அவரிடம் சண்டை போட்டுள்ளார். பிறகு நவீன்குமார் சென்னை சென்ற நிலையில், குழந்தைகளுடன் மேனகா மாயமாகி விட்டார். புகாரின்படி சிவகிரி போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.
* சித்தோடு அருகே அய்யம்பாளையத்தை சேர்ந்த ராசாத்தி மகன் லோகநாதன், 54; மனைவியுடன் தகராறு செய்த நிலையில் பூலப்பாளையத்தில் உள்ள தோட்டத்துக்கு சென்ற லோகநாதன் வீடு திரும்பவில்லை. தாய் புகாரின்படி மகனை, சித்தோடு போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.
* ஈரோடு நாராயணவலசு திரு.வி.க., வீதி டீச்சர்ஸ் காலனியை சேர்ந்தவர் அப்துல் ரகீம், 48; ஆக்டிங் டிரைவர். இவர் மனைவி யாஸ்மின், 38; தம்பதியரின் மூத்த மகன் மன வளர்ச்சி குன்றியவர். அடிக்கடி சத்தம் போடுவதால் அக்கம்பக்கத்தினர் கண்டித்துள்ளனர். இதனால் மகனை காப்பகத்தில் விடுவது தொடர்பாக, இருவருக்கும் பிரச்னை எழுந்தது. இந்நிலையில் மகன்களுடன் யாஸ்மின் மாயமாகி விட்டார். அப்துல்ரகீம் புகாரின்படி வீரப்பன்சத்திரம் போலீசார், மூவரையும் தேடி வருகின்றனர்.