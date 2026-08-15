/உள்ளூர் செய்திகள்/ஈரோடு/ காதல் மனைவி மாயம் கணவன் போலீசில் புகார்
ADDED : ஆக 14, 2026 05:52 AM
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பவானி:கரூர்
மாவட்டம் பெரியவடுகப்பட்டியை சேர்ந்தவர் கவுதம், 28; இவரின் மனைவி
தாரணி, 27; வெவ்வேறு தரப்பை சேர்ந்த இருவரும் காதலித்தனர்.
நான்காண்டுகளுக்கு
முன் திருமணம் செய்து கொண்டனர். பவானியில் இருவரும் வசித்து வந்தனர்.
சில நாட்களுக்கு முன் காரில் வந்த தாரணியின் தந்தை தியாகராஜன், மகளை
அழைத்துள்ளார். கவுதமும் சம்மதித்து அனுப்பியுள்ளார்.
இந்நிலையில் மனைவியை தொடர்பு கொள்ள முடியவில்லை. இதனால் சந்தேகமடைந்த கவுதம், பவானி போலீசில் புகார் கொடுத்துள்ளார்.