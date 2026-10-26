மனைவி விபரீத முடிவு கணவன் போலீசில் புகார்

UPDATED : அக் 13, 2026 07:19 AM
ADDED : அக் 13, 2026 06:07 AM
ஈரோடு: ஈரோடு, கரூர் பைபாஸ் ரோடு ஜீவானந்தம் வீதியை சேர்ந்தவர் பாலவேலாயுதம், 53; மின்சார வாகனங்கள் விற்பனை தொழில் செய்கிறார். இவர் மனைவி முத்துலட்சுமி, 53; தம்பதிக்கு ஒரு மகன் உள்ளார். பெருந்துறையில் நடந்த ஜேசீஸ் மாநாட்டில் கலந்து கொள்ள, 10ம் தேதி சென்ற பாலவேலாயுதம் அங்கேயே தங்கி கொண்டார். 11ம் தேதி காலை முத்துலட்சுமி வீட்டு ஹாலில் துாக்கிட்ட நிலையில் தொங்கி கொண்டிருப்பதாக அவருக்கு தகவல் சென்றது.
உடனடியாக வீட்டுக்கு விரைந்த பாலவேலா-யுதம், உறவினர்கள் உதவியுடன் மனைவியை மீட்டு ஈரோடு அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றார். மருத்துவ பரிசோதனையில் ஏற்க-னவே இறந்து விட்டதாக தெரிவித்தனர். புகாரின்-படி ஈரோடு தாலுகா போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.* திருப்பூர் மாவட்டம் காங்கேயத்தை சேர்ந்த மகேஸ்வரன் மகன் பார்த்திபன், 23; சூரம்பட்டியில் காமராஜர் வீதியில் தங்கி, பைனான்ஸ் நிறுவ-னத்தில் வேலை பார்த்தார். கடந்த, 11ல் தங்கியி-ருந்த அறையில் துாக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார்