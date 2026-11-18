பழமையை பறைசாற்றும் கொடுமணலில் மீண்டும் தொடங்குமா அகழ்வாராய்ச்சி?
பழமையை பறைசாற்றும் கொடுமணலில் மீண்டும் தொடங்குமா அகழ்வாராய்ச்சி?
UPDATED : நவ 18, 2026 06:12 PM
ADDED : நவ 18, 2026 06:10 PM
ஈரோடு: பழமையை பறைசாற்றும் கொடுமணலில், மீண்டும் அகழ்வாராய்ச்சியை தொடங்க அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
ஈரோடு மாவட்டம், சென்னிமலை யூனியனில் உள்ள கொடுமணல் பகுதியில், 1950களில் சீனிவாச தேசிகர் என்பவர்தான், முதன்முதலில் முறையான அகழ்வாராய்ச்சியை தொடங்கினார்.
அதன்பின், 1961ல், தமிழக அரசின் தொல்லியல் துறை அதிகாரி நாகசாமி தலைமையிலான குழுவினர், கொடுமணலில் அகழாய்வு செய்து, அங்கு ஒரு நகரப்பகுதி இருந்ததும், சங்க காலத்துக்கு முந்தைய நாகரிகம் இருந்ததையும் உறுதி செய்தனர்.
கடந்த, 1990களில் கல்வெட்டு அறிஞர் புலவர் ராசு, சங்க பாடல்களில் வரும் கொடுமணம் என்ற ஊர்தான் கொடுமணல் என, ஆய்வு கட்டுரை சமர்பித்தார். அதன்பின், பேராசிரியர் சுப்பராயலு, கொடுமணல் அகழ்வாராய்ச்சி செய்து, கொடுமணல் நாகரிகம், நொய்யலாற்றை மையப்படுத்தி இயங்கியதை உறுதி செய்து, அதை புலவர் ராசு, புத்தகமாக வெளிக் கொண்டு வந்தார். அதன்பின், மிகப்பெரிய தொய்வு அகழாய்வில் ஏற்பட்டது.
இதுபற்றி, தொல்லியல் ஆய்வுகளை சிறிய அளவில் செய்பவர்கள் கூறியதாவது:
இறுதியாக, 2021ல், தொல்லியல் துறை அகழாய்வு திட்ட இயக்குனர் ஜெ.ரஞ்சித் தலைமையில் அகழாய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டு, இப்பகுதியில், 2,400 ஆண்டுகளுக்கு முன் மக்கள் வாழ்ந்ததாகவும், குடியிருப்பு, பண்பாட்டு பொருட்கள், நாணயம், மண் பானை ஓடு போன்ற தரவுகளை மீட்டெடுத்தனர்.
பல்வேறு பகுதிகளில் நடந்த அகழாய்வில், 1,999 தமிழ் பிராமி எழுத்து ஆவணங்கள் கிடைத்ததில், 1,000க்கும் மேற்பட்டவை இங்கு கிடைத்தவை. இதன் வாயிலாக இப்பகுதியில் கி.மு., 400க்கு முன்பே நாகரிகம், வணிகம், பண்டமாற்று, அறிவியல் சார்ந்த தொழில் நுட்பங்கள் கையாளப்பட்டதை உறுதி செய்துள்ளனர்.
இங்கு மண் பாத்திரம், கத்தி, ஈட்டி உள்ளிட்ட ஆயுதங்கள், ஆணி, கம்பி போன்ற பயன்பாட்டு பொருட்களை செய்தமைக்கான அடையாளங்களை கண்டறிந்துள்ளனர். இப்பணி, 2021 ஜூன் – ஜூலையுடன் நிறைவு பெற்றது. அதன்பின், இன்று வரை சிறிய அளவில் அகழாய்வு அறிஞர்கள் வந்து சென்றாலும், அரசு சார்பில் முறையான அகழாய்வு நிகழ்த்தப்படவில்லை.
தவிர, 2021லும், அதற்கு முந்தைய ஆய்வுகளில் கிடைத்த தரவுகளை ஆவணப்படுத்தி, அவற்றுக்கான தொடர்புகளை மக்களிடம் கொண்டு சேர்க்கப்படவில்லை.
கீழடிக்கு இணையான பல தரவுகள், நம் பழமையை வெளிக்கொண்டு வரும் கொடுமணல் பூமியை, ஆண்டுதோறும் அரசு சார்பில் அகழாய்வு நிகழ்த்தி, அவற்றை இம்மாவட்டத்திலேயே காட்சிப்படுத்த வேண்டும்.
இங்கு கிடைக்கும் தரவுகள், பிற இடங்களில் கிடைக்கும் தரவுகளுடன் ஒப்பீடு செய்து, கொடுமணலின் மகத்துவத்தை மக்கள் அறியச் செய்ய வேண்டும். இதற்காக கூடுதல் நிதி, அகழாய்வில் ஆர்வமுள்ளவர்களை ஈடுபடுத்த தனி அமைப்பு, பள்ளி, கல்லுாரி மாணவ – மாணவியர் அகழாய்வை அறியும் வகையிலான சுற்றுலாக்களை ஏற்படுத்தி, நம் பழமையை பாடமாக்கும் பணிகளை, அரசு மேற்கொள்ள வேண்டும்.
இவ்வாறு, அவர்கள் கூறினர்.