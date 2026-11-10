/உள்ளூர் செய்திகள்/ஈரோடு/குப்பை தீயில் சிக்கிய பெண் கவலைக்கிடம்
ADDED : நவ 09, 2026 05:52 AM
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சென்னிமலை:சென்னிமலை
யூனியன் முருங்கத்தொழுவு ஊராட்சி மேற்கு தலவுமலை நேரு நகரை சேர்ந்த
கோவிந்தசாமி மகள் அம்சவள்ளி, 45; திருமணமாகாதவர். பிறந்தது முதலே
மனநலம் பாதிக்கப்பட்டவர். அவரது அக்கா மகன் விஜயகுமார் பராமரிப்பில் இருந்தார்.
நேற்று
முன்தினம் காலை அம்சவள்ளி வீட்டெதிரே டெக்ஸ்டைல் நிறுவனத்துக்கு
சொந்தமான காலி இடத்தில் குப்பை கொட்டி தீ வைக்கப்பட்டு
எரித்துள்ளனர். அங்கு சென்ற அம்சவள்ளியின் நைட்டியில் தீ பற்றிக்
கொண்டது. உடல் முழுவதும் எரிந்ததில் பலத்த காயமடைந்தார். அலறல் சத்தம்
கேட்டு அக்கம்பக்கத்தினர் தீயை அணைத்து மீட்டனர்.
பெருந்துறை
அரசு மருத்துவ கல்லுாரி மருத்துவமனைக்கு சிகிச்சைக்கு அனுப்பி
வைத்தனர். 90 சதவீத தீக்காயங்களுடன் உயிருக்கு ஆபத்தான நிலையில்
சிகிச்சை பெறுகிறார்.