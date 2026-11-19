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பெண்ணிடம் இன்ஸ்டாகிராமில் ரூ.3.38 லட்சம் நுாதன மோசடி
பெண்ணிடம் இன்ஸ்டாகிராமில் ரூ.3.38 லட்சம் நுாதன மோசடி
ADDED : நவ 18, 2026 06:55 AM
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ஈரோடு:கடம்பூர்
மலையில் உள்ள மல்லியம்மன் துர்கம் கிராமத்தை சேர்ந்த இளங்கோ மனைவி
துர்கா, 31; இன்ஸ்டாகிராமில் ஆன்லைன் டிரேடிங் விளம்பரங்களை பார்த்து
வந்த நிலையில், வாட்ஸ் ஆப் எண்ணுக்கு அழைப்பு வந்தது.
அதில் பேசிய
நபர், டிரேடிங் தொடர்பாக ஒரு செயலியை பதிவிறக்கம் செய்து, விவரங்களை
பார்த்து பிடித்தால் முதலீடு செய்யலாம். இதனால் இரட்டிப்பு லாபம்
கிடைக்கும் என கூறியுள்ளார். செயலியை பதிவிறக்கம் செய்து சிறு தொகையை
பயன்படுத்தி முதலீடு செய்ததில், 10,130 ரூபாய் லாபம் வந்தது. இதை
தொடர்ந்து சிறிது சிறிதாக, 3.38 லட்சம் ரூபாயை முதலீடு செய்தும் லாபம்
வரவில்லை. முதலீட்டு பணத்தையும் எடுக்க முடியவில்லை. அதன் பிறகே
மோசடிக்கு ஆளானதை உணர்ந்தார். அவர் புகாரின்படி ஈரோடு சைபர் கிரைம்
போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.