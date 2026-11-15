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நகை கடையில் திருடிய பெண் ஊழியர் கைது

நகை கடையில் திருடிய பெண் ஊழியர் கைது

ADDED : நவ 05, 2026 06:33 AM

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ADDED : நவ 05, 2026 06:33 AM

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ஈரோடு:ஈரோட்டில் நகை கடையில், 3 பவுன் செயின் திருடிய பெண்

ஊழியரை போலீசார் கைது செய்தனர்.

ஈரோடு பெரியார் நகரில், ஷாஸ் ஜூவல்லரி செயல்படுகிறது. கடையில், 5க்கும் மேற்பட்ட ஊழியர்கள் பணியாற்றுகின்றனர். கடையில் திடீரென, 3 பவுன் செயின் மாயமாகி இருந்தது. இதுதொடர்பாக, சிசிடிவி கேமராக்களை ஆய்வு செய்தபோது, கடையில் வேலை செய்யும் பவானியை சேர்ந்த ராகவேந்திரன் மனைவி கிருத்திகா, 32, திருடியது தெரியவந்தது.

கணவனை பிரிந்து, ஈரோடு கொல்லம்பாளையத்தில் கிருத்திகா தனியே வசிக்கிறார். இவரது, 2 குழந்தைகள் பள்ளி விடுதியில் தங்கி படிக்கின்றனர். கடையில் பணிக்கு சேர்ந்து ஒரு மாதம் தான் ஆகிறது.

இதுகுறித்து கடை உரிமையாளர் தீபா, ஈரோடு டவுன் போலீசில் அளித்த புகாரின்படி, போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து கிருத்திகாவை நேற்று கைது செய்தனர்.

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