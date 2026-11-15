/உள்ளூர் செய்திகள்/ஈரோடு/நகை கடையில் திருடிய பெண் ஊழியர் கைது
ADDED : நவ 05, 2026 06:33 AM
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ஈரோடு:ஈரோட்டில் நகை கடையில், 3 பவுன் செயின் திருடிய பெண்
ஊழியரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
ஈரோடு
பெரியார் நகரில், ஷாஸ் ஜூவல்லரி செயல்படுகிறது. கடையில், 5க்கும்
மேற்பட்ட ஊழியர்கள் பணியாற்றுகின்றனர். கடையில் திடீரென, 3 பவுன்
செயின் மாயமாகி இருந்தது. இதுதொடர்பாக, சிசிடிவி கேமராக்களை ஆய்வு
செய்தபோது, கடையில் வேலை செய்யும் பவானியை சேர்ந்த ராகவேந்திரன் மனைவி
கிருத்திகா, 32, திருடியது தெரியவந்தது.
கணவனை பிரிந்து, ஈரோடு
கொல்லம்பாளையத்தில் கிருத்திகா தனியே வசிக்கிறார். இவரது, 2
குழந்தைகள் பள்ளி விடுதியில் தங்கி படிக்கின்றனர். கடையில் பணிக்கு
சேர்ந்து ஒரு மாதம் தான் ஆகிறது.
இதுகுறித்து கடை உரிமையாளர்
தீபா, ஈரோடு டவுன் போலீசில் அளித்த புகாரின்படி, போலீசார் வழக்கு பதிவு
செய்து கிருத்திகாவை நேற்று கைது செய்தனர்.