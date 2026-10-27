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அபராதம் விதித்தும் திருந்தல 'குட்கா' விற்ற பெண் கைது
அபராதம் விதித்தும் திருந்தல 'குட்கா' விற்ற பெண் கைது
ADDED : அக் 24, 2026 06:13 AM
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ஈரோடு:எழுமாத்துார்
அருகே வெப்பிலியில் ஒரு மளிகை கடையில், மொடக்குறிச்சி போலீசார்
சோதனையில் ஈடுபட்டனர்.
இதில் கடையில் விற்பனைக்கு வைத்திருந்த, 25
ஹான்ஸ் பாக்கெட், 32 கூல் லிப் பாக்கெட், விமல் பான் மசாலா, 150
பாக்கெட்டுகளை பறிமுதல் செய்து, கடை உரிமையாளரான சாலா ஜான்சியை,
64, கைது செய்தனர். இவரது கடையில் கடந்த மாதம் உணவு பாதுகாப்பு
அலுவலர் ஆய்வு செய்தார். அப்போது புகையிலை பொருட்களை கைப்பற்றி,
50,000 ரூபாய் அபராதம் விதித்த நிலையில், மீண்டும் கைதாகியுள்ளார்.