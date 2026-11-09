/உள்ளூர் செய்திகள்/ஈரோடு/பைக் மீது கார் மோதிய விபத்தில் மூதாட்டி பலி
ADDED : நவ 08, 2026 05:54 AM
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கோபி:கவுந்தப்பாடி
அருகே பெருந்தலையூரை சேர்ந்தவர் வைரமுத்து, 31, கூலி தொழிலாளி; அதே
பகுதியை சேர்ந்தவர்கள் சரஸ்வதி, 60, ஜோதிமணி, 60; தனது பல்சர்
பைக்கில் இவர்களை ஏற்றிக்கொண்டு, கவுந்தப்பாடி அருகே
மாரப்பம்பாளையம் பிரிவு என்ற இடத்தை நேற்று காலை, 11:30 மணிக்கு கடக்க
முயன்றார்.
அப்போது கோபியை சேர்ந்த நவீன், 24, ஓட்டி வந்த ஸ்கோடா
ஸ்லேவியா கார் மோதியதில் மூவரும் பலத்த காயமடைந்தனர்.சரஸ்வதி
மற்றும்
வைரமுத்து, கவுந்தப்பாடி அரசு மருத்துவமனைக்கும், ஜோதிமணி
கோபி அரசு மருத்துவமனைக்கும் கொண்டு செல்லப்பட்டனர். இதில்
சரஸ்வதி செல்லும் வழியிலேயே இறந்து விட்டார். கார் டிரைவரான நவீன்
மீது,
கவுந்தப்பாடி போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து
விசாரிக்கின்றனர்.