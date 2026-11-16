/உள்ளூர் செய்திகள்/ஈரோடு/உறவுக்காரர் வீட்டில் தங்கி நகை திருடிய பெண் கைது
ADDED : நவ 15, 2026 06:21 AM
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பவானி:உறவுக்காரர் பெண் வீட்டில் தங்கி 5 பவுன் நகையை ஆட்டையை போட்ட பெண்ணை போலீசார் கைது செய்தனர்.
பவானி
அருகே ஊராட்சிக்கோட்டையை சேர்ந்தவர் பாவாயி, 50; இவரது வீட்டில்
கடந்த செப்., மாதம் ஐந்து பவுன் தங்க சங்கிலி திருட்டு போனது.
புகாரின்படி பவானி போலீசார் விசாரித்து வந்தனர். சேலம் மாவட்டம்
இடைப்பாடியை சேர்ந்தவர் சாந்தி, 37; பாவாயி உறவினரான இவர், பாவாயி
வீட்டில் இரவில் தங்கி இருந்தது தெரிய வந்தது. இடைப்பாடிக்கு சென்று
விசாரித்த நிலையில், நகை திருடியதை ஒப்புக்கொண்டார். நகையை விற்பனை
செய்தது தெரியவந்தது. விற்பனை செய்த கடைக்கு சென்று நகையை மீட்ட
போலீசார், பவானி சார்பு நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி, கோவை மத்திய
சிறையில் சாந்தியை அடைத்தனர்.