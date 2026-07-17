/உள்ளூர் செய்திகள்/ஈரோடு/ கடன் கட்ட முடியல பெண் விபரீத முடிவு
ADDED : ஜூலை 17, 2026 06:14 AM
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ஈரோடு:ஈரோடு
பி.பெ. அக்ரஹாரம் அண்ணாநகர் காந்தி வீதியை சேர்ந்த சாகுல் அமீது மனைவி
தகீரா பானு, 45; கணவரை மொபைல்போனில் அழைத்தவர், கடையில் சாப்பிட்டு விட்டு
வீட்டுக்கு வருமாறு கூறியுள்ளார். அவரும் சாப்பிட்டு விட்டு வீடு
சென்றார்.
வீட்டு வராண்டாவில் தகீரா பானு துாக்கில் தொங்கி
கொண்டிருந்தார். அவரை கீழே இறக்கி ஈரோடு அரசு மருத்துவமனைக்கு அழைத்து
சென்றனர். டாக்டர்கள் பரிசோதனையில் ஏற்கனவே இறந்து விட்டதாக
தெரிவித்தனர். மகளிர் குழுவில் வாங்கிய பணத்தை கட்ட முடியாமல் தகீரா பானு
மன வேதனையில் இருந்துள்ளார். இந்நிலையில் தற்கொலை செய்து கொண்டுள்ளார். கருங்கல்பாளையம் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.