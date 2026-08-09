/உள்ளூர் செய்திகள்/ஈரோடு/ நின்ற லாரி மீது பைக் மோதி தொழிலாளி பலி
ADDED : ஜூலை 30, 2026 01:28 AM
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சங்ககிரி: ஈரோடு, மரப்பாலம், கோப்பெருந்தேவி தெருவை சேர்ந்த கூலித்தொழிலாளி ஷாகுல் அமீத், 36. ஈரோட்டில் இருந்து சேலம் செல்ல, நேற்று முன்தினம் இரவு, 11:45 மணிக்கு, ஸ்பிளண்டர் புரோ பைக்கில் ஹெல்மெட் அணியாமல் சென்று கொண்டி-ருந்தார்.
சங்ககிரி, சன்னியாசிப்பட்டி ரயில்வே கேட் பகுதியில் சென்ற-போது, சாலையோரம் நின்றிருந்த லாரி பின்புறம், பைக் மோதி-யது. இதில் படுகாயம் அடைந்த ஷாகுல் அமீத், ஈரோடு அரசு மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டார். அங்கு நேற்று, அவர் உயிரிழந்தார். சங்ககிரி போலீசார், 'ரெட்சிக்னல்' எதுவும் வைக்காமல், லாரியை நிறுத்தியிருந்த டிரைவர் மீது வழக்குப்பதிந்து விசாரிக்கின்றனர்.