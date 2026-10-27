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கால்வாயில் துார்வாரும் பணி அமைச்சர் அருண்ராஜ் ஆய்வு
கால்வாயில் துார்வாரும் பணி அமைச்சர் அருண்ராஜ் ஆய்வு
ADDED : அக் 27, 2026 05:53 AM
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காங்கேயம்: பரம்பிக்குளம் ஆழியாறு பாசன திட்டத்தில், பரம்பிக்குளம்-ஆழியார் திட்டதில் இரண்டாம் மற்றும் மூன்றாம் மண்டல பாசனத்தில் சிறப்பு துார்வாரும் பணி மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. காங்கேயம் வட்டம் வெள்ளகோவில் கிளை கால்-வாயில், 15 பணிகள் துவங்கப்பட்டுள்ளன.
இந்தப்-பணியை சுகாதார அமைச்சர் அருண்ராஜ் நேற்று ஆய்வு செய்தார். அவருடன் திருமூர்த்தி கோட்ட செயற்பொறியாளர் பிரபாகரன், உதவி செயற்-பொறியாளர் பாலசுப்பிரமணியன், உதவி பொறி-யாளர்கள் மற்றும் விவசாயிகள் உடனிருந்தனர்.