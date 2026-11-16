நிச்சயித்த பெண்ணை கைவிட்டு காதலியை கரம் பிடித்த வாலிபர்
நிச்சயித்த பெண்ணை கைவிட்டு காதலியை கரம் பிடித்த வாலிபர்
ADDED : நவ 15, 2026 06:26 AM
ஈரோடு:நாமக்கல்
மாவட்டம் குமாரபாளையம், பெருமாபாளையத்தை சேர்ந்தவர்
மோகனசுந்தரம், 29; கூலி தொழிலாளி. இவருக்கும் ஈரோட்டை சேர்ந்த, 25
வயது பெண்ணுக்கும் கடந்த அக்.,16ல் நிச்சயம் செய்யப்பட்டது. இன்று
திருமணம் நடக்கவிருந்தது. இதற்கான ஏற்பாடுகளும் நடந்தது.
இந்நிலையில்
குமாரபாளையத்தை சேர்ந்த தனது காதலியான ஹர்ஷவர்த்தியை, 25, நேற்று
காதல் திருமணம் செய்த மோகனசுந்தரம், திருச்செங்கோடு அனைத்து மகளிர்
போலீஸ் ஸ்டேஷனில் பாதுகாப்பு கோரி தஞ்சம் அடைந்தனர். தகவல் கிடைத்த
மணமகள் குடும்பத்தினர், ஈரோடு அனைத்து மகளிர் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு
புகாரளிக்க நேற்று மாலை சென்றனர். புகாரை போலீசார் ஏற்காத நிலையில்,
ஸ்டேஷன் முன் மணமகள் தர்ணாவில் ஈடுபட்டார். திருச்செங்கோடு அனைத்து
மகளிர் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு புகாரளிக்க செல்லுமாறு மகளிர் போலீசார்
தெரிவிக்கவே, அனைவரும் திரும்பி சென்றனர்.