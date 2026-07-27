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அரகண்டநல்லூர் மார்க்கெட் கமிட்டியில் 1.68 கோடி வர்த்தகம்

அரகண்டநல்லூர் மார்க்கெட் கமிட்டியில் 1.68 கோடி வர்த்தகம்

ADDED : ஜூலை 27, 2026 07:33 PM

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ADDED : ஜூலை 27, 2026 07:33 PM

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திருக்கோவிலுார்: அரகண்டநல்லுார் மார்க்கெட் கமிட்டிக்கு நேற்று வேர்க்கடலை, நெல், மக்காச்சோளம் வரத்து அதிகரித்ததால் 1.68 கோடி ரூபாய்க்கு வர்த்தகமானது.

ஒருங்கிணைந்த விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் விவசாயிகள் அதிக விளை பொருட்களை ஏலத்திற்கு கொண்டு வரும் முன்னணி மார்க்கெட் கமிட்டி அரகண்டநல்லுார். இதற்கு காரணம் தென்பெண்ணை ஆற்றை ஒட்டியுள்ள விழுப்புரம், கள்ளக்குறிச்சி, திருவண்ணாமலை மாவட்ட விவசாயிகள் முப்போக சாகுபடி மேற்கொள்வது தான். இதன் காரணமாக இப்பகுதி விவசாயிகள் நம்பகத்தன்மையுடன் அதிக அளவில் விளை பொருட்களை இங்கு கொண்டு வருகின்றனர்.

நேற்று 450 மூட்டை வேர்க்கடலை, நெல், 4,645, மக்காச்சோளம் 1050, கம்பு 250 மூட்டைகள் என 523.56 மெட்ரிக் டன் விளை பொருட்கள் ஏலத்திற்கு கொண்டுவரப்பட்டது.

இதன் மூலம் 1.68 கோடி ரூபாய்க்கு ஒரே நாளில் வர்த்தகமானது. வரும் நாட்களில் மணிலா, கம்பு வரத்து மேலும் அதிகரிக்கும் என விவசாயிகள் தெரிவிக்கின்றனர்.

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