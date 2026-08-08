ஆன்லைன் மோசடிக்கு உடந்தை கள்ளக்குறிச்சியில் 3 பேர் கைது

ஆன்லைன் மோசடிக்கு உடந்தை கள்ளக்குறிச்சியில் 3 பேர் கைது
ஆன்லைன் மோசடிக்கு உடந்தை கள்ளக்குறிச்சியில் 3 பேர் கைது
ADDED : ஆக 07, 2026 04:20 PM
கள்ளக்குறிச்சி: கள்ளக்குறிச்சியில் வங்கி கணக்கு மூலம் ஆன்லைன் மோசடி கும்பலுக்கு உடந்தையாக இருந்த 3 பேரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
கள்ளக்குறிச்சி அடுத்த காரனுார் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் கொளஞ்சி மகன் மணிகண்டன், 25; இவருக்கு கள்ளக்குறிச்சி வங்கியில் கணக்கு உள்ளது. இந்த வங்கி கணக்கை பயன்படுத்தி, சிலர் ஆன்லைன் மூலம் மோசடிகளில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
இதுகுறித்து கள்ளக்குறிச்சி போலீசாருக்கு கிடைத்த தகவலின் பேரில் மணிகண்டனின் வங்கி கணக்கை ஆய்வு செய்தபோது, அதில் 3 லட்சத்து 39 ஆயிரத்து 700 ரூபாய் பண பரிவர்த்தனை முறைகேடாக நடந்திருப்பது தெரியவந்தது.
அதேபோல் பெருமங்கலத்தைச் சேர்ந்த வெங்கடேசன் மகன் சக்தி, 21; என்பவருடைய வங்கிக் கணக்கில் இருந்து 51 ஆயிரத்து 119 ரூபாய் முறைகேடாக பரிவர்த்தனை நடைபெற்றதும் தெரியவந்தது.
தொடர்ந்து போலீசார் மேற்கொண்ட விசாரணையில் மணிகண்டன் மற்றும் சக்தி ஆகிய இருவரும் ஆன்லைன் மூலம் மோசடி செய்பவர்களுக்கு தங்களின் வங்கிக் கணக்கை பயன்படுத்த அனுமதித்தது தெரிய வந்தது.
மேலும் மோசடிக்கு உடந்தையாக இந்த இருவரும் தங்களின் வங்கி கணக்கு மற்றும் மொபைல் எண் ஆகிய விபரங்களை வழங்கியுள்ளனர். அதற்காக இவர்களுக்கு மோசடி ஆசாமிகள் மூலம் மாதாந்திர கமிஷனும் வழங்கப்பட்டிருப்பதும் தெரியவந்தது.
இதையடுத்து மணிகண்டன், சக்தி ஆகிய இருவரையும் கள்ளக்குறிச்சி போலீசார் நேற்று முன்தினம் இரவு கைது செய்தனர்.
இதேபோல் கொங்கராயபாளையம் கிராமத்தில் உள்ள வங்கிக் கணக்கு பரிவர்த்தனையில் மோசடி செய்ததாக வேளாக்குறிச்சியைச் சேர்ந்த ராயர் மகன் சங்கர், 39 என்பவரை வரஞ்சரம் போலீசார் நேற்று முன்தினம் கைது செய்தனர்.
இதுபோன்று வங்கி கணக்கு மூலம் ஆன்லைன் மோசடியில் ஈடுபட்டு வரும் நபர்கள் குறித்து மத்திய குற்றப்புலனாய்வு போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.