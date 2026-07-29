மாவட்டத்தில் உள்ள 47 ஏரிகளில் 3 ஆண்டு மீன்பாசி குத்தகை ஏலம்
மாவட்டத்தில் உள்ள 47 ஏரிகளில் 3 ஆண்டு மீன்பாசி குத்தகை ஏலம்
ADDED : ஜூலை 29, 2026 07:23 PM
கள்ளக்குறிச்சி: கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் உள்ள 47 ஏரிகளில் மீன்பாசி குத்தகை ஏலம் வரும் வரும் 3ம் தேதி துவங்கி மூன்று நாட்கள் நடக்கிறது.
இது குறித்து கலெக்டர் பத்மஜா செய்திக்குறிப்பு :
கள்ளக்குறிச்சி வட்டத்தில் குரூர், முடியனுார், நாகலுார், திம்மலை, வாழவந்தான்குப்பம், மாடூர், பெருவங்கூர், பிரிதிவிமங்கலம், சிறுவங்கூர் ஆகிய 9 ஏரிகள், திருக்கோவிலுார் வட்டம் மாடம்பூண்டி, ஆவிகொளப்பாக்கம், எடையூர், எல்ராம்பட்டு, முதலுார், தகடி, திருப்பாலப்பந்தல் ஆகிய 7 ஏரிகள், சங்கராபுரம் வட்டத்தில் மஞ்சப்புத்துார், தண்டலை ஆகிய 2 ஏரிகள், வாணாபுரம் வட்டத்தில் அரியலுார், அத்தியூர், சித்தப்பட்டினம், கடம்பூர், கடுவனுார், பாசார், பாக்கம், பல்லகச்சேி, பாவந்துார், ரிஷிவந்தியம், திருவரங்கம்.
வாணாபுரம் ஆகிய 12 ஏரிகள் உளுந்துார்பேட்டை வட்டத்தில் நகர், ஆத்துார் பெரிய ஏரி, அலங்குடி, அரசி, ஆசனுார், காட்டு நெமிலி, ஏ.புத்துார், குஞ்சரம், மேட்டத்துார், பு.கிள்ளனுார், செம்பியன்மாதேவி, செங்குறிச்சி, உடையாநத்தம், உதுப்பூர், மடப்பட்டு, காட்டு எடையார், பாலி ஆகிய 17 ஏரிகள் என மொத்தம் 47 ஏரிகளில் 3 ஆண்டுகளுக்கு மீன்பாசி குத்தகை www.tntenders.gov.in என்ற இணைய தளத்தில் மின்னணு ஒப்பந்தப்புள்ளி மூலம் விடப்பட உள்ளன.
மேலும் கூடுதல் விபரங்களுக்கு மீன்வளம், மீனவர் நலத்துறை உதவி இயக்குனர் அலுவலகம், தாட்கோ வளாகம், விழுப்புரம் 605602 என்ற முகவரியிலும், fishermenwelfarevpm@gmail.com என்ற இணைய தளத்திலும், 04146–259329 என்ற தொலைபேசியிலும் அணுகி பெறலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.