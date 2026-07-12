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விஷப்பூச்சி கடித்து 3 வயது குழந்தை பலி

விஷப்பூச்சி கடித்து 3 வயது குழந்தை பலி

ADDED : ஜூலை 12, 2026 05:41 PM

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ADDED : ஜூலை 12, 2026 05:41 PM

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உளுந்துார்பேட்டை: திருநாவலுார் அருகே விஷப்பூச்சி கடித்து 3 வயது குழந்தை இறந்தது.

உளுந்துார்பேட்டை அடுத்த ஈஸ்வர கண்டநல்லுார் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் தேவா மகன் ஹர்ஷித், 3; நேற்று முன்தினம் இரவு குழந்தை ஹர்ஷித், அதே பகுதியில் உள்ள பாட்டி மணிமேகலை, 50; வீட்டிற்கு சென்றபோது வழியில் விஷ பூச்சி கடித்துள்ளது.

இதில் மயங்கி விழுந்த ஹர்ஷித்தை அருகில் இருந்தவர்கள் மீட்டு கள்ளக்குறிச்சி அரசு மருத்துவக் கல்லுாரி மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர். அங்கு குழந்தை ஹர்ஷித் இறந்தது..

திருநாவலுார் போலீசார் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.

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